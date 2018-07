Kmalu zatem, ko so v torek pozno popoldan iz jame rešili še zadnje štiri dečke in njihovega 25-letnega trenerja, se je pokvarila industrijska črpalka, s katero so reševalci iz prehoda med dvema dvoranama črpali vodo, je povedal nekdanji tajski marinec Chaiyananta Peeranarong, ki je kot zadnji potapljač zapustil jamo.

Da vodna črpalka ne deluje pravilno, je prvi opazil Avstralec, ki je nadzoroval to območje, in na to z vpitjem opozoril še druge reševalce. Preden je območje zapustil zadnji potapljač, je voda segala že do njegove glave in bi za varen izhod skoraj potreboval kisikovo jeklenko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Brez uporabe vodne črpalke na tem območju lahko ven prideš le s pomočjo kisikove jeklenke,« je še pojasnil Peeranarong in dodal, da dvajseterica potapljačev takrat pri sebi ni imela potapljaške opreme.

Reševanje nogometašev kluba Divje svinje se je v torek končalo srečno tako za dečke in njihovega trenerja kot tudi za reševalce. V obsežni reševalni akciji je sicer med nameščanjem kisikovih jeklenk minuli teden umrl izkušen tajski potapljač.