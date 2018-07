»Nekateri od njih so spali, nekateri so premikali prste (...) vendar so vsi dihali,« je dejal poveljnik Chaiyananta Peeranarong.

Na poti iz jame je bilo nameščenih več zdravnikov, ki so preverjali zdravstveno stanje 12 dečkov.

»Moja naloga je bila, da sem jih nesel mimo,« je dejal. Pojasnil je, da so bili vsi dečki že v jami zaviti na nosilih.

Tajski premier Prayut Chan-o-cha je v torek sicer dejal, da so otrokom pred začetkom reševanja dali zdravila proti anksioznosti, a zagotovil, da niso bili omamljeni, kot so poročali mediji.

Močan vpad kisika v jami Narongsak Osottanakorn, ki je vodil reševalno akcijo, ki se je srečno zaključila v torek, je medtem danes pojasnil, da so se v nedeljo odločili za reševanje, ker so zabeležili resen upad ravni kisika v jami. »Povedali smo, da je bila raven kisika pri 15 odstotkih, nismo pa povedali, da je v resnici številka padla na 12 odstotkov,« je dejal po navedbah nemške tiskovne agencije dpa. Skupina bi tako lahko padla v šok in komo, je dodal. Drugi razlog za sprožitev reševalne akcije pa je bila slaba vremenska napoved, saj so pričakovali še večje količine dežja. Člani nogometnega kluba Divje svinje, ki so stari od 11 do 16 let, niso imeli nobenih izkušenj s potapljanjem, zato je bila njihova rešitev čudežna, tudi zato, ker je že prejšnji teden med nameščanjem kisikove jeklenke umrl izkušen tajski potapljač. Tajske oblasti so še sporočile, da so za pomoč prosile 13 svetovno znanih potapljačev, med njimi Avstralca Richarda Harrisa, ki je tudi zdravnik. Ta je v torek prišel iz jame med zadnjimi, ko pa je prišel na plan, pa je izvedel, da mu umrl oče. Vsi tajski dečki in njihov trener, ki so bili več kot dva tedna ujeti v jami na severu Tajske, so sicer zelo dobrega duševnega zdravja, so danes sporočili tajski zdravniki. V bolnišnici bodo morali na opazovanju ostati še najmanj en teden. Medtem pa jih je na spremljanje nogometne tekme povabila tudi španska liga. Kot so sporočili, jih bodo z veseljem sprejeli, ko bo prišel pravi čas, da bodo lahko v živo videli svoje nogometne junake.