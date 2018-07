»Potrjujem, da smo pripravljeni za današnjo operacijo,« je pred začetkom reševalne akcije dejal Narongsak Osotthanakor, guverner pokrajine Chinag Rai, ki vodi reševalno akcijo. Dodal je, da je čas primeren, da je gladina vode sprejemljiva ter da so potapljači pripravljeni za reševanje, dečki pa »telesno in duševno« za izhod iz jame. Napovedal je še, da bodo dečke iz jame posamično reševala po dva potapljača skupaj, poročajo tuje tiskovne agencije.

Gre za izjemno zahtevno in tvegano reševalno akcijo. Kako je videti prebijanje skozi najožji del jame, si lahko ogledat v spodnjem videoposnetku. Da se lahko reševalec prebije skozi skoraj dva kilometra dolg izjemno ozek predel, si mora sneti vso opremo.

This video shows narrow cave passages like the ones in Tham Luang cave. Illustrating why the rescue is so difficult for the divers - pic.twitter.com/wn8xVGpWPU — Florian Witulski (@vaitor) July 7, 2018

Prvi rešeni zunaj že danes? Prvega dečka naj bi po besedah Narongsaka iz jame rešili okoli 16. ure po srednjeevropskem času, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V reševalni akciji sodeluje skupno 18 potapljačev, od tega pet Tajcev. Skupina dečkov, starih od 11 do 16 let, ter njihov 25-letni trener so v jami ujeti od 23. junija, ko je močan dež poplavil jamo in zaprl izhod iz nje. Trenutno naj bi se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa nahajali na suhem območju jame približno štiri kilometre od izhoda iz jame.

Tajci zaenkrat zadovoljni z odzivom oblasti Večina Tajcev je sodeč po njihovih izjavah zadovoljna z odzivom tajskih oblasti na nesrečo tajskih dečkov in njihovega nogometnega trenerja, ki so že več kot dva tedna ujeti v poplavljeni jami na severu države. Reševalna akcija, v kateri bodo dečke poskušali spraviti iz jame, se je začela prav danes. Ajarn Bow, predavateljica na Univerzi Rajabhat v kraju Chiang Mai, je tako za STA menila, da so se oblasti dovolj hitro odzvale na nesrečo, sestavile ekipo za vstop v jamo in organizirale zelo učinkovito ekipo ter za pomoč pri raziskovanju jame in iskanju poti do dečkov zaprosile tudi tuje potapljače. Je pa dodala, da ji ni bila všeč prisotnost drugih ljudi na kraju dogajanja, ki niso bili ustrezno usposobljeni. »Slišala sem, da je ena skupina vodo namesto izčrpavanja iz jame po nesreči spuščala nazaj v jamo, a glavna skupina reševalcev je opravila res dobro delo,« je še dejala. Na vprašaje, kako bi lahko preprečili takšne nesreče v prihodnosti, je odgovorila, da številni od vlade in oblasti zahtevajo, da naj zaprejo vse jame na Tajskem, da bi tako preprečili, da bi se ljudje v njih izgubili, a sama misli, da to ni prava rešitev, da je to tipično tajski način reševanja problemov. »Menim, da gre pri tem primeru bolj za naravno nesrečo in da bi morali več sredstev nameniti reševalnim organizacijam in raziskovanju jam ter izdelati načrte odziva na take situacije,« je še dejala.