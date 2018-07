Četrtfinalni dan na teniškem turnirju v Wimbledonu se je včeraj začel nevsakdanje. Roger Federer je namreč igral na igrišču številka 1, kar se mu je nazadnje zgodilo pred tremi leti, saj je bilo osrednje igrišče rezervirano za Novaka Đokovića in Rafaela Nadala. Federer je bil na dobri poti, da dvanajsti dvoboj v Londonu dobi brez izgubljenega niza. Osemkratni zmagovalec Wimbledona je proti Južnoafričanu Kevinu Andersonu vodil z 2:0 v nizih, 5:4 v igrah in imel na servis nasprotnika zaključno žogo. Ni je izkoristil ter najprej izgubil tretji niz, presenetljivo četrtega in šokantno še petega z 11:13.

Kevin Anderson, sicer finalist lanskega OP ZDA, je pred dvobojem proti Federerju izgubil vseh pet medsebojnih dvobojev. Sprva je skromno komentiral, da je dosegel zmago, ki je ne bo pozabil nikoli. »Ko sem zaostajal z 0:2 v nizih, sem si le govoril, da moram razmišljati o vsaki točki posebej in ne o dvoboju kot celoti. Hkrati sem moral verjeti v zmago, da sem lahko prav jaz tisti, ki bom po dolgem času prekrižal načrte velikemu Rogerju. Želel sem si v svoji karieri narediti korak naprej,« je razlagal Kevin Anderson. »Časa za proslavljanje ne bo. Zavedam se, da sem se izčrpal tako fizično kot psihično. Moram se pripraviti na naslednji dvoboj. Moja velika želja je, da bi v nedeljo igral v finalu,« ne skriva ambicij Južnoafričan. »Niti najmanj ni krivo dejstvo, da nisem igral na osrednjem igrišču. Pogoji so podobni tudi na igrišču številka 1. Ne vem, kdaj sem izgubil kontrolo nad dvobojem. Menim, da je odločilo, da nisem bil pravi v prvih dveh udarcih po servisu. Iskrene čestitke Kevinu za izvrstno igro,« je športno priznal poraz Roger Federer.

Novak Đoković je sicer izgubil drugi niz proti Keiu Nišikoriju, a dvoboj vendarle gladko dobil. »Lepo je biti znova v polfinalu turnirja za grand slam,« je priznal Novak Đoković, ki je imel spet bližnji dvoboj s sodnikom. Protestiral je namreč, ker je prejel opozorilo ob neprimernem obnašanju, medtem ko je Nišikori ostal nekaznovan. »Dvojna merila, moj prijatelj,« je odvrnil sodniku.

Danes ženska polfinala Čeprav sta Jelena Ostapenko in Angelique Kerber že dobili turnir največje četverice, se v dosedanji karieri še nista pomerili. »Res zanimivo. Čeprav še nisva stali na drugi strani mreže, ne pomeni, da se ne poznava. Verjamem, da bova imeli obe enak cilj, in to je zmaga,« odgovarja Jelena Ostapenko, ki se je kot prva Latvijka uvrstile v polfinale največjega travnatega turnirja. »Res me ne zanima preveč, katera je moja tekmica. V polfinalu turnirja za grand slam se uvrstijo najboljše igralke, proti katerim je treba igrati najbolje, kot znaš, da napreduješ,« pravi Angelique Kerber. V drugem polfinalu med Sereno Williams in Julio Görges bo izrazita favoritka Američanka. Sedemkratna zmagovalka Wimbledona bo igrala proti Nemki, ki se je prvič v karieri uvrstila v polfinale na turnirju največje četverice. »Res je, da natančno vem, kaj moram storiti, če želim osvojiti osmi Wimbledon. Navajena sem tovrstnih pritiskov. Po drugi strani si dopovedujem, kako sem lahko vesela, da sploh sem tu, kjer sem. Po porodu namreč igram šele na četrtem turnirju, ki je za zdaj daleč najbolj naporen. Upam, da bo telo zdržalo napore,« pravi Serena Williams.