Sziget, ki je bil po številu udeležencev leta 2016 uvrščen na 7. mesto v svetovnem merilu in od katerega naj bi bila v Evropi večja le še Woodstock na Poljskem ter dunajski Donauinselfest, bo tudi to leto gostil vsaj 500.000 glavo množico svobodomiselnih posameznikov. Prizorišče festivala je kar celoten otok Óbudai-sziget ("Old Buda Island"). Nahaja se sredi mogočnega veletoka Donave, ki deli madžarsko prestolnico, nekoliko južneje pa se nahaja malenkost manjši, vendar še bolj zelen otok Margit Sziget.

V osmih dneh nenehnega dogajanja se bo na več kot desetih odrih in številnih plesiščih, gledališčih in ostalih tematskih šotorih zvrstilo kar 500 izvajalcev glasbe, kulture ter umetnosti nasploh. Omenili bi le nekaj glavnih imen, ki bodo pričarala atmosfero primerno festivalu take razsežnosti in diverzitete. Od srede 8. do torka 15. avgusta bomo lahko doživeli nepozabne nastope glasbenih velikanov in velikank, kot so: Lana Del Rey, Liam Gallagher, Arctic Monkeys, Gorillaz, Mumford & Sons, Kendrick Lamar, Milky Chance, Cigarettes After Sex in tako dalje.

Ob prihodu obiskovalci prejmejo festivalski potni list Alternativna glasba z pridihom nostalgičnosti bo torej v toplih avgustovskih nočeh doživela vrhunec, festival sam pa po ponudbi izstopa predvsem po neskončnem številu delavnic, aktivnosti in raznovrstnih inštalacij, ki se jih boste lahko udejstvovali ter jim prisostvovali skozi celoten dan ter pozno v večer. Ob samem prihodu na otok namreč vsaki »Szigetčan« dobi pravi pravcati potni list z vsemi osnovnimi informacijami, predvsem pa neizpolnjenimi stranmi, ki te vabijo, da obiščeš karseda veliko število različnih etnografskih vasi, razstav, gledaliških predstav ter ostalih tematskih kampov ter na koncu pridobiš oziroma zbereš vse festivalske žige, kar pa je ob tako pestrem naboru ter posledičnem pomanjkanju časa vse prej kot lahko. Med klasična prizorišča lahko navedemo: Disability Camp, kjer se lahko preizkusiš v plezanju, kolesarjenju, hoji in igranju različnih iger z zavezanimi očmi, vožnji z invalidskim vozičkom na poligonu ter v ostalih preizkusih, ki ti na zanimiv način predstavijo življenje ljudi z določenimi omejitvami. Tu je še Magic Mirror, posebno prizorišče za umetniške sposobnosti ter kreacije kot so profesionalni ples ob drogu in ostali akrobatski podvigi, pa oder za Opero in Jazz, plesne skupine z ognjem, potujoče gledališke predstave in ne nazadnje območja za športno udejstvovanje kot so odbojkarska igrišča na mivki, velikanske blazine za skoke z višine desetih metrov in več, olimpijski bazen ter stojnice s pestro ponudbo avtohtone hrane, pijače in ostalih izdelkov. Eden najbolj fascinantnih prostorov je Lunarium – ogromen šotor, sestavljen iz različnih plasti, tunelov in prehodov, v katerem lahko ure in ure raziskuješ ob občutku hoje po luninem površju, najdeš svoj prostor in se umiriš, kljub burnemu dogajanju le nekaj metrov stran od objekta. Zanimiv in zdaj že svetovno poznan umetniški simbol Szigeta je tudi velikanska tabla, kjer lahko vsakdo napiše, kar si želi doživeti v svojem življenju in to ovekoveči, kar da samemu dogodku tudi globjo konotacijo novega začetka.