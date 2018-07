59. Jazz festival Ljubljana: Drznost mladih jazzovskih generacij

Da bi morali programsko oblikovanje festivala, kakršen je ljubljanski jazzovski festival, razumeti kot ustvarjalno in ne le administrativno dejavnost, smo lahko slišali ob slovesni podelitvi nagrade Evropske jazzovske mreže, ki je letos pripadla ljubljanskemu festivalu. Nagrado sta v petek pred koncertom norveških soul funk veseljakov Rohey na odru pred Cankarjevim domom prevzela Bogdan Benigar in Edin Zubćević , prvi verjetno med bolj zaslužnimi za »drznost« preteklih edicij, s čimer si je eden najstarejših evropskih jazzovskih festivalov nagrado tudi zaslužil. Besede o vlogi organizacije so zvenele nekoliko pretenciozno, a dejstvo je, da ljubljanski jazzovski festival zadnja leta tako s programskimi kot prostorskimi usmeritvami poskuša ponuditi raznoliki publiki koncept, ki ostri robove tudi ob dostopnejših imenih, zraven pa se zaveda lastne lokalne umeščenosti. Pretekla leta je festival kot posebnost predstavljal različne fokuse, ki pa so se vsaj lani razpršili in pripeljali do letošnje nekoliko spremenjene programske podobe.