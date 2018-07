Ne v soboto, ne v ponedeljek, pač pa v torek, torej danes okoli poldneva so z delovišča na severni obvozni cesti na Bledu odmaknili še zadnje ovire in promet po njej sprostili. »To je zgodovinski dogodek, to so uresničene sanje ne samo ene, ampak več generacij,« navdušenja ob dogodku ni skrival blejski župan Janez Fajfar.

Uradno odprtje šele jeseni

Na obvoznico se je mogoče priključiti na krožišču na Bledu pri prvem izvozu iz smeri Lesc. Vožnja po njej močno skrajša pot do Blejskega gradu, do katerega vodi poseben odcep, do Zasipa, Gorij in naprej proti Pokljuki. Obvoznica namreč voznikom omogoča, da se izognejo ozkemu grlu tega dela Bleda med hotelom Astoria in odcepom proti Zasipu. Tam so zastoje na ozki cesti povzročala srečevanja avtobusov, ki so turiste vozili na Blejski grad, in tovornjakov, ki so prevažali les.

Po omenjeni cesti med hotelom Astoria in blejskim gradom naj bi kasneje veljal enosmerni promet, vendar šele takrat, ko bodo vsa dela na severni obvoznici dokončana. Poleg vozišča, ki je zdaj tudi uradno ustrezno in varno, bo treba urediti še okolico, kolesarske in pešpoti in podobno. Slovesno odprtje bo severna blejska obvoznica dočakala predvidoma 9. septembra med evropskim tednom mobilnosti, ko bodo vsa dela dokončana in bo cesta predvidoma dobila dokončno uporabno dovoljenje. Kot je znano, so pristojni pogodbo za izvedbo del podpisali na začetku junija lani, ko so obljubili, da bodo dela na obvoznici končana v 15 mesecih. Na začetku letošnjega leta so na blejski občini prevoznost obvoznice obljubljali že pred začetkom poletne turistične sezone. Vrednost gradbenih del je znašala dobre štiri milijone evrov.