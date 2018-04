»Cestna dela pred vstopom na Bled še niso začetek del za južno blejsko obvoznico,« je včeraj na mnoga tovrstna vprašanja odgovorila predstavnica za stike z javnostjo Turizma Bled Romana Purkart. Kot je pojasnila, cesto na tako imenovanem Betinovem klancu širijo predvsem zato, da ob večjih prometnih obremenitvah vozniki, ki bi iz smeri Lesc želeli zaviti levo proti Koritnemu ali iz smeri Bleda prav tako levo proti Lisicam, ne bodo povzročali dodatnih zastojev.

Na Betinovem klancu poseben prometni režim

Na obeh delih bodo cesto na Betinovem klancu razširili in ji dodali posebna pasova, namenjena zavijanju levo. Prva dela, povezana s širjenjem ceste proti Bledu, so se začela že konec januarja. Ta teden pa je zaradi nadaljevanja del začel veljati poseben prometni režim. Vozila, ki se pripeljejo iz smeri Lesc in se želijo odpeljati zgolj do prvega odcepa na klancu, torej do Lisic, se morajo zapeljati po gradbišču, vozila, ki nameravajo naprej proti Bledu, pa morajo po novem zaviti na obvozno cesto, po tako imenovanem starem Betinu do Bleda. Podoben prometni režim velja za vozila, ki se z Bleda vračajo proti Lescam. Vozila, ki nameravajo zgolj do cone Lisice, morajo na vrhu Betinovega klanca na obvozno cesto in se zapeljati do krožišča pri igrišču za golf, kjer zavijejo proti Bledu in po gradbišču do Lisic. Vozila, ki želijo z Lisic proti Lescam, pa najprej zavijejo proti Bledu in se zapeljejo do krožišča pri bencinski črpalki, kjer izberejo smer Lesce in se navzdol po klancu z Bleda zapeljejo po obvozni cesti in potem naprej proti Lescam.