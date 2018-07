Jutri bo v Londonu potekalo peto srečanje na najvišji, premierski ravni v okviru tako imenovanega berlinskega procesa. Z njim je želela nemška kanclerka leta 2014 spodbuditi države zahodnega Balkana (Albanija, Makedonija, Črna gora, Srbija, Bosna in Hercegovina ter Kosovo), da opravijo nujno potrebne notranje reforme in uredijo medsebojna nerešena vprašanja ter se s tem uvrstijo na seznam tistih, ki lahko trkajo na vrata EU. Zahodna Evropa je dolgo odvračala pogled od tega dela celine, dokler ni ugotovila, da vanj vstopata Rusija in Turčija in da z ignoriranjem problemov zahodnega Balkana tvega nov izbruh incidentov, če ne celo vojne.

Prav gotovo pa ne kraj ne čas nista ravno najbolj spodbudna za srečanje tistih, ki si želijo v Evropsko unijo, in njihovih držav »mentoric« (Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Francija, Slovenija, Italija ter EU), saj je gostiteljica Velika Britanija, ki z ogromnimi notranjimi in zunanjimi težavami odhaja iz EU. Danes sta odstopila minister za izstop iz EU David Davis in zunanji minister Boris Johnson, ki bi moral biti eden izmed uvodnih govorcev na srečanju pobude za zahodni Balkan, pa se tam sploh ni pojavil.

Britanski gostitelji sicer pravijo, da brexit ne bi smel biti ovira za uspešno srečanje, kajti kot je dejal koordinator sestanka Andrew Page, bo Velika Britanija tudi po odhodu iz EU ohranila interes za normalizacijo razmer v tem pogostokrat vročem delu Evrope in bo zanesljiv partner v evropskih projektih, ki se bodo ukvarjali z zahodnim Balkanom.