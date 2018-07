Srečanje zunanjih ministrov berlinskega procesa je po navedbah MZZ še enkrat pokazalo zavezanost vseh držav procesa, da nadaljujejo z ukrepi, projekti in reformami, ki so ključnega pomena za čim hitrejše približevanje držav Zahodnega Balkana evropskim integracijskim procesom ter napredku na področju vladavine prava in gospodarskega razvoja.

Ob tem so na MZZ v sporočilu za javnost še zapisali, da bo Slovenija še naprej skrbela, da Zahodni Balkan in kredibilna širitvena politika ostaneta visoko na agendi EU, tudi v luči slovenskih priprav na predsedovanje Svetu EU leta 2021.

Državni sekretar Mirošič je tudi poudaril, da Slovenija učinkovito nadzoruje svoje schengenske meje, pri tem pa je ključnega pomena krepitev nadzora na zunanjih mejah EU. Izpostavil je tudi pomen dobre koordinacije med državami Zahodnega Balkana ter med državami regije in EU pri varovanju meja in upravljanju migracijskih tokov.

Ministri so se pogovarjali predvsem o varnostnih izzivih Notranji ministri berlinskega procesa so razpravljali predvsem o varnostnih izzivih, s katerimi se soočajo države članice EU in države Zahodnega Balkana ter s področja migracij. Ministrica Györkös Žnidar je spregovorila tudi o aktualnih razmerah na področju migracij in poudarila, da je temeljno izhodišče Slovenije, da je zagotavljanje ukrepov za zmanjševanje nedovoljenih migracij po balkanski poti edina rešitev za zagotavljanje večje varnosti v regiji in EU, so sporočili z MNZ. Ministrica je v Londonu tudi dejala, da je Slovenija zaradi ponovnega povečevanja pritoka migrantov ponovno okrepila svoje aktivnosti na meji in v notranjosti ter sprejela številne zakonodajne in operativne ukrepe, nadgradila kontingentne načrte, okrepila patrulje na meji s predstavniki Slovenske vojske. Ob tem je opozorila, da je mogoče le skupaj s partnerskimi državami v regiji pristopiti k obvladovanju migracijske situacije in s tem prispevati tudi k večji varnosti v celotni regiji. Ob robu srečanja sta imela notranja ministrica in državni sekretar Šefic dvostranski pogovor s hrvaškim ministrom za notranje zadeve Davorjem Božinovićem o trenutnih migracijskih razmerah in skupnih aktivnostih.