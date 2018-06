Slovenska notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar je minuli teden Evropsko komisijo ter avstrijskega in hrvaškega kolega Herberta Kickla in Davorja Božinovića v pismu obvestila o dejavnostih Slovenije na področju migracij na Zahodnem Balkanu.

Pred tem je Slovenija na zasedanju notranjih ministrov EU v začetku junija opozorila na zaskrbljujoč trend povečevanja nezakonitih migracij in na nujnost takojšnjega ukrepanja na zunanjih mejah unije, da se ne ponovijo razmere iz leta 2015. Tedaj je bil tudi dogovorjen današnji sestanek, na katerem bodo poleg balkanskih ministrov še bolgarsko in avstrijsko predsedstvo EU, komisar za varnostno unijo Julian King ter izvršni direktor evropske agencije za mejno in obalno stražo Fabrice Leggeri.

Iz evropske agencije za meje so dan pred sestankom posredovali sporočilo o migracijskih tokovih, v katerem ugotavljajo trend zmanjševanja nedovoljenih prehodov zunanje meje unije, a opozarjajo, da pritisk ostaja. V agenciji za meje so v prvih petih mesecih letos zabeležili približno 43.200 nedovoljenih prehodov zunanje meje, kar je za približno 46 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, zlasti zaradi manjšega pritiska na osrednji sredozemski poti.