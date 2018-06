Evropska komisija je priporočilo o začetku pristopnih pogajanj z Albanijo in Makedonijo objavila ob letošnji aprilski predstavitvi novega širitvenega svežnja in končala ugibanja, kakšen bo razplet zakulisnih pogajanj, v katerih je pomisleke izražala predvsem Francija. O njih je tedaj spregovoril francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je menil, da se mora Unija osredotočiti predvsem na iskanje notranje enotnosti in je ne še oteževati z novimi članicami, a mu je v evropskem parlamentu ugovarjal predsednik komisije Jean-Claude Juncker, ki se je zavzel za evropsko perspektivo držav zahodnega Balkana, da se ne bi ponovila devetdeseta leta prejšnjega stoletja.

Na evropskem vrhu konec tega tedna lahko začetek pogajanj pričakuje samo Skopje. S sporazumom o njenem novem državnem imenu, ki dokončno potrditev še čaka, je odpravljena glavna ovira pri tem, namreč blokada Grčije, ki je od leta 2005, ko je Makedonija postala kandidatka za članstvo v EU, zavrnila več priporočil komisije za pogajanja, ki so medtem že stekla s Črno goro in Srbijo, kandidatkama od leta 2010 oziroma 2014. Na nekoliko nepričakovano oviro pa je naletela Albanija, zdaj vsaj javno ne s strani Francije, marveč Nizozemske. Za začetek pogajanja s kandidatko za članstvo je namreč potrebno soglasje vseh držav članic, nizozemski parlament pa ga je minuli teden zavrnil z izdatno podporo 124 poslancev v 150-članskem parlamentu. Po navedbah časnika De Telegraaf je pobudnik veta vladajoča Ljudska stranka za svobodo in demokracijo (VVD), podprle pa je niso samo koalicijske partnerice, s katerimi si zagotavlja v parlamentu skromno večino 76 poslancev. Glede na to, da imata edini javni podpornici makedonskega in albanskega vključevanja v EU D66 in levičarski Zeleni v njem 33 poslancev, pa je iz glasovanja razvidno, da so nasprotniki začetka albanskih pogajanj tudi v njihovih vrstah. Stranki sicer izražata prepričanje, da bo jasna perspektiva članstva Albanije pripomogla k odpravi glavnih očitkov v zvezi z neuspešnim bojem proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter zagotovila zahtevano vladavino prava. Ali, kot je dejal poslanec socialno-liberalnih Demokratov 66 Kees Verhoeven: »Sama pogajanja še ne pomenijo, da bodo (kandidatke) postale članice.«