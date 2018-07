Oblikovalski natečaj Plaktivat, letos desetič, postaja čedalje bolj priljubljen, letos se je prijavilo 123 umetnikov, 53 iz Slovenije in 70 iz tujine. Natečaj je potekal pod naslovom Pusti knjigi, da te odpelje, žirijo pa je med prijavljenimi 223 deli najbolj prepričal plakat z naslovom Deep into the book, ki ga je ustvaril Ata Mohammedi iz Irana. Predsednik žirije Robert Bohinec je povedal, da zmagovalno delo na nevsiljiv in pozitiven način povabi k temi natečaja. Pri tem tako kot tudi dobra knjiga buri domišljijo gledalca oziroma bralca. Zmagovalni plakat je že na ulicah in bo vse do konca septembra viden na plakatnih mestih TAM-TAM po vsej Sloveniji. Vsa prejeta dela bodo objavljena na njihovi facebook strani. kul