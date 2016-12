Plaktivat, tradicionalni projekt družbe TAM-TAM, ki spodbuja h kritičnemu razmišljanju, družbeni odgovornosti in pozitivnim premikom v glavah, je letos postavil v središče potrošništvo in alternativne načine oskrbe. Tokrat se je družbi pridružila Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, in skupaj so presodili, da je decembrski čas nebrzdanega potrošništva sploh pravi za nagovor potrošnikov k temu, da naj presodijo, kaj v resnici potrebujejo in česa ne.

»Vsak nakup vpliva na življenje ljudi in drugih živih bitij po vsem svetu ter na stanje planeta. Današnji mednarodni trgovinski sistem spodbuja izkoriščanje ljudi in vodi v vedno večjo neenakost. Znaten delež dobrin, ki jih porabimo, izdelajo ali pridelajo najrevnejši, ki delajo v nečloveških razmerah,« je direktorica Umanotere Gaja Brecelj spomnila na to, s čimer se brezskrbni potrošniki v bleščečih se nakupovalnih središčih večinoma sploh ne ukvarjajo.

Z objavo že 7. javnega natečaja za družbenoodgovorni plakat so tako oblikovalce izzvali, naj s svojimi deli postavijo ogledalo potrošniški družbi, hkrati pa se spopadejo z vprašanjem, kako dati alternativni oskrbi pozitivno družbeno podobo. In izziv je sprejelo kar veliko ustvarjalcev, saj so prejeli 120 del iz desetih držav. Po skrbnem pregledu je žirija odločila, da bo na 50 TAM-TAM plakatih po Sloveniji natisnjena zamisel absolventa Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Nala Klemena.

Dvaindvajsetletnik je na svojem mestnem plakatu prikazal, kako smo vsi ujeti v zapleten labirint potrošništva in se moramo zelo potruditi, da sploh spoznamo alternativo in najdemo izhod. Kako pa je prišel do zamisli? »Med razmišljanjem o temi sem precej hitro ugotovil, da se izgubljam med trivialnimi stereotipnimi idejami. Zato sem se odločil za sprehod po nakupovalnem središču, kjer sem prišel do sklepa, da se, ko pride do potrošništva, zgubljamo kar vsi,« je pojasnil svoj ustvarjalni proces. Žirija mu je prikimala v tem, saj so prijavljena dela večinoma opozarjala na probleme, ki jih potrošništvo prinaša, manj pa so predstavljala alternative. »Kot da smo vsi skupaj tako vpeti v potrošništvo, da nam je težko videti druge možnosti. Zato smo nagradili delo, ki to najbolje ponazarja,« so pojasnili izbiro zmagovalca 7. plaktivata, ki na pobudo direktorja družbe TAM-TAM Tomaža Drozga na ulice vrača plakate, ki opozarjajo na družbeno odgovornost. dv