Najboljši mobilniki so v zadnjih letih postali odporni poti vodi in prahu, izboljšala se je tudi trpežnost zaslona. Kljub temu eni največjih skrbi ob nakupu nove naprave ostajata padec telefona in temu sledeča poškodba zaslona. Če se kaj takega zgodi, ima uporabnik na voljo dve izbiri. Zaslon lahko zamenja, če ta ni preveč poškodovan, pa se lahko nauči shajati tudi s poškodovanim. Ko je Philipu Frenzlu iphone na stopnišču skupaj z jakno poletel proti tlom spodnjega nadstropja, se je tudi sam soočil s podobno dilemo. To je v njem vzbudilo željo, da bi podobne pripetljaje v prihodnje preprečil. Po štirih letih dela je naposled v okviru študija mehatronike izdelal nekakšno zračno blazino za mobilnike in za izum prejel nagrado nemškega združenja mehatronikov.

Začetni prototipi so šli na prvo žogo. Ker se je tehnologija zračnih blazin dobro obnesla v avtomobilih, se je tudi mladi študent odločil za eksperimentiranje s peno in blazinami, a se je izkazalo, da takšna rešitev za mobilnike ni najbolj praktična. Sledilo je še nekaj neposrečenih zamisli, nakar se je odločil uganke lotiti z znanjem, ki ga je pridobil med študijem. Izdelal je zaščitno preobleko za mobilnik. Ta je v končni različici debela 0,6 milimetra, na hrbtu naprave pa obsega še nekakšen nahrbtnik, ki debelini telefona doda 4,9 milimetra. Preobleka ob teh dimenzijah sicer ni najtanjša, a skriva nekaj precej koristnega.

Vse se začne s senzorji, ki so vgrajeni v zaščitno preobleko in zmorejo zaznati, kdaj naprava pada. Ko senzorji nevarnost zaznajo, signal pošljejo posebnemu, nogam podobnemu kovinskemu vzmetenju, ki se med padcem razpre iz mobilnikovega nahrbtnika. Vzmetenje nadalje prepreči, da bi mobilnik treščil na tla, in ga zaščiti pred poškodbami zaslona. Ker noge vzmetenja med tlemi in zaslonom mobilnika ustvarijo tri centimetre prostora, pa mora uporabnik vseeno paziti, da mu naprava iz rok ne pade nad kakšnim ozkim ali ostrim kamnom. Če noge ne preprečijo stika zaslona s trdim predmetom, mobilnika ne morejo zaščititi.

Frenzel pravi, da je končni izdelek razvil sam, s prijateljem Petrom Mayerjem pa sta ustvarila zagonsko podjetje Frenzel + Mayer Solutions. To bo že v kratkem zagnalo množično akcijo na Kickstarterju, kjer bosta ad case (active damping case) oziroma preobleko z aktivnim dušenjem prvič ponudila širši javnosti.