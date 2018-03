Če ste že slišali za podjetje Bose, se boste verjetno vprašali, zakaj se ukvarja z očali za nadgrajeno resničnost (augmented reality – AR). Podjetje namreč slovi po odličnih zvočnikih, slušalkah in drugih zvočnih napravah, nadgrajeno resničnost pa povezujemo predvsem z vizualnimi nadgradnjami obstoječega sveta. K takšni asociaciji je precej pripomoglo dejstvo, da je AR-tehnologija prodrla v času popularizacije navidezne resničnosti (virtual reality – VR), s katero je videz povezan tako neločljivo, da ga vsebuje v imenu. Nadgrajena resničnost takšne povezave z videzom nima in četudi je Bose razvil očala za nadgrajeno resničnost, z videzom nimajo ničesar skupnega niti slednja. Naše dojemanje resničnosti namreč želijo nadgraditi izključno s pomočjo zvoka.

Šepetalci na uho

Očala bose AR v resnici delujejo precej podobno kot pametna očala google glass, le da uporabniku ničesar ne prikazujejo na zaslonu oziroma pred očmi. Vse podatke posredujejo izključno po zvočnikih, vgrajenih v očalih in strateško postavljenih v bližini ušes. To pomeni, da lahko očala uporabljate kot običajne slušalke in z njimi poslušate glasbo. Bose pravi, da so izdelane tako dobro, da zvok iz njih sliši izključno uporabnik, ki jih nosi. Poleg tega slušalke premorejo zmožnost dušenja okoliškega zvoka, tako da so idealne za glasne pisarne ali hrupne ulice. Ko dušilec zvoka ni vklopljen, pa naj bi kljub poslušanju glasbe lahko slišali zvok iz okolice. Gre za odlične zmogljivosti, ki bi si jih želeli v slušalkah, a kaj imajo skupnega z nadgrajeno resničnostjo? Če jim dodate dostop do množičnih podatkov v oblaku in kanček umetne inteligence, dobite priročnega osebnega asistenta, ki vam šepeta v uho, ne da bi drugi slišali, kaj vam je povedal.

Bosov direktor za razvoj potrošniške elektronike Santiago Carvajal meni, da je zvok lahko zelo koristen in da zmorejo očala človeški naravni sluh nadgraditi s kontekstom oziroma boljšim razumevanjem svoje okolice. Bose AR že zdaj uporabniku lahko sporoča, do kdaj so odprte trgovine v bližini, s kakšnim ambientom se lahko pohvalijo okoliške restavracije, kaj je zgodovinska pomembnost določenega kraja in kaj obeležujejo bližnji spomeniki. V tem smislu očala močno spominjajo tudi na zvočne vodnike, ki jih lahko najamemo v muzejih in nam nato z dodatnimi podatki in opisi pomagajo bolje razumeti razstavne eksponate. Tako tudi ni čudno, da je eno od podjetij, ki že sodelujejo s Bosom pri razvoju storitve za njihovo nadgrajeno resničnost, spletni turistični pomočnik TripAdvisor.

Prototip nenavadnih očal je Bose predstavil na letošnjem festivalu SXSW v teksaškem Austinu, tehnologija pa je trenutno še v povojih in je to leto še ne gre pričakovati na trgovinskih policah. Če jim bo uspelo z vizijo AR prepričati dovolj veliko razvijalcev aplikacij za očala, bodo zmogljivosti razširili z očal na čelade, slušalke in še kopico drugih izdelkov, ki jih nosimo.