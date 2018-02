Podjetje Innomdle Lab se je leta 2015 razvilo iz Samsungovega kreativnega inkubatorja C-LAB. Njihov glavni produkt je zapestnica sgnl, ki so jo napovedali že leta 2016. Idejo so najprej predstavili na platformah za množično zbiranje denarja in si prislužili zavidljive vsote zagonskega kapitala. Zgolj na portalu indiegogo so zbrali več kot dva milijona ameriških dolarjev.

Prototip zapestnice so predstavili na več tehnoloških sejmih, od berlinskega IFA do lasvegaškega CES. Obiskovalci so bili vedno znova navdušeni nad idejo, vendar se šele letos zdi, da je zapestnica sgnl doživela stopnjo praktične vrednosti. »Smo v zelo glasni sobi, vendar dejansko slišim zvok prek prsta. Precej nenavadno doživetje,« je svojo izkušnjo z zapestnico opisal novinar portala engadget.