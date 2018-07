Na razstavi so predstavljena dela najpomembnejših jugoslovanskih arhitektov, med njimi tudi dela velikana slovenskega modernizma, arhitekta, oblikovalca in profesorja Edvarda Ravnikarja in njegovega učenca Milana Miheliča. Prvi bo predstavljen s Trgom revolucije, današnjim Trgom republike, drugi pa s pisarniško stolpnico S2, nekdanjim SCT.

MoMA bo arhitekturo nekdanje Jugoslavije raziskala z razstavo izjemnih del, ki so sprožila mednarodno zanimanje v 45 letih obstoja države. Gre za prvo predstavitev del vodilnih jugoslovanskih arhitektov mednarodni javnosti. Vključuje več kot 400 risb, modelov, fotografij in filmskih kolutov iz različnih arhivov, družinskih zbirk in muzejev. Poleg modelov objektov pa so del razstave tudi tri video inštalacije filmarke Mile Turajlić, fotografije Valentina Jecka ter sodobna umetniška dela Jasmine Cibic in Davida Maljkovića.

Razstava raziskuje teme urbanizacije v velikem obsegu, tehnoloških eksperimentov in njihove uporabe v vsakdanjem življenju, potrošništva, spomenikov in spominjanja ter globalnega dosega jugoslovanske arhitekture. Raziskuje enkratni obseg oblik in načinov produkcije jugoslovanske arhitekture in njenega edinstvenega in hkrati raznolikega značaja, od bele mošeje v Bosni, preko Novega Beograda, do popotresne obnove Skopja na temelju metabolističnega dizajna Kenza Tangeja.

Sestavil jo je glavni kurator za arhitekturo in oblikovanje galerij Philipa Johnsona v okviru MoMA Martino Stierli skupaj s profesorjem univerze Florida Atlantic Vladimirjem Kulićem in pomočnico kuratorja za arhitekturo in oblikovanje v MoMA Anno Kats.

»Zgodovinsko gledano bo podrobna raziskava proizvodnje arhitektov socialistične Jugoslavije pripeljala do boljšega razumevanja pomembnega, vendar premalo preučenega poglavja zgodovine arhitekture svetovne ureditve hladne vojne. Z vidika sodobnosti pa bo razstava opomnik, da lahko arhitektura cveti le, ko obstaja širše družbeno razumevanje njene moči za preobrazbo in dvig družbe ter kakovosti življenja, ki jo ponuja svojim državljanom,« je o razstavi dejal Stierli.