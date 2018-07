»Še bolj se bomo odprli svetu, saj je bil to ključni motor kitajskega reformnega programa. Tako bomo omogočili boljši dostop do kitajskega trga tujim vlagateljem in tujim proizvodom v skladu s potrebami kitajskih potrošnikov,« je povedal Li. Zagotovil je še, da bo Peking še naprej zniževal uvozne carine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska je po njegovih besedah še naprej pripravljena vlagati v regijo ob upoštevanju prava, pravil proste trgovine in pravil Evropske unije. Gospodarsko bo pomagala tako državam, ki še niso članice EU, kot tudi članicam, ki razvojno še niso dosegle ravni zahodnih držav, je povedal.

Verjame, da bo pobuda 16+1 ostala odprta, vključujoča in transparentna, pozdravil pa je tudi sodelovanje nekaterih mednarodnih organizacij in institucij.

Peking sodeluje tudi z drugimi članicami unije, je povedal. To potrjuje tudi njegov odhod iz Sofije v Berlin, kjer se bo sestal z nemško kanclerko Angelo Merkel. Ta mesec pa bo potekal vrh EU-Kitajska.

Srečanje je zaznamovala tudi petkova uvedba ameriških carin na kitajsko blago, na kar je Peking odgovoril s povračilnimi ukrepi. Li je v petek dejal, da v trgovinskih vojnah ni zmagovalcev.

Miro Cerar potrdil »zelo dobre odnose s Kitajsko«

Vrha se je udeležil tudi premier, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar. V nagovoru na plenarnem zasedanju voditeljev je poudaril, da je Slovenija z Luko Koper odločena prevzeti pomembno vlogo pri razvijanju pobude En pas, ena cesta, katere cilj je zagotavljati večjo povezljivost med Azijo in Evropo. Izpostavil je tudi, da se bo Slovenija še naprej zavzemala za tesno sodelovanje z vsemi partnerji pobude in učinkovito obravnavo skupnih interesov, so navedli v premierjevem kabinetu.

Cerar se je ob robu se je srečal tudi s kitajskim kolegom. Po srečanju je na twitterju zapisal, da sta z Lijem »potrdila zelo dobre odnose med državama«. Največ pozornosti sta namenila poglabljanju gospodarskega sodelovanja, priložnostim, ki jih ponuja pobuda 16+1, ter krepitvi političnega dialoga.

Izpostavil je nekatera najbolj perspektivna področja, na katerih lahko državi še okrepita sodelovanje. To so farmacevtska industrija, civilno letalstvo, turizem in razvijanje pobude En pas, ena cesta, je sporočil.

Kitajska je najpomembnejši trgovinski partner Slovenije v Aziji. Vrednost blagovne menjave med državama presega milijardo evrov, kar Kitajsko uvršča na 12. mesto med najpomembnejšimi trgovinskimi partnerji Slovenije. Dobro se razvija tudi sodelovanje na področju turizma, saj je Slovenijo lani obiskalo 41 odstotkov več kitajskih turistov kot leta 2016.

Srečanja v formatu 16+1 so pobuda Kitajske, zagnali pa so jo leta 2012 na Poljskem. Z njo si azijska sila prizadeva okrepiti sodelovanje na področju gospodarstva, predvsem pri infrastrukturi in energetiki, ter znanosti, kulture, izobraževanja in turizma z državami srednje in vzhodne Evrope, s katerimi si je v preteklosti delila socialistično ideologijo. Lani je vrh gostila Budimpešta, pred tem pa Riga, Suzhou, Beograd, Bukarešta in Varšava. Naslednje srečanje premierjev bo prihodnje leto na Hrvaškem.