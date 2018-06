Kljub temu da EU kot največja gospodarska povezava na svetu in Kitajska kot drugo največje nacionalno gospodarstvo tudi sami pogosto nimata enakih pogledov, med njima pa nemalokrat prihaja do trenj zaradi določenih agresivnih kitajskih zunanjetrgovinskih praks in vprašanja kršitev pravic intelektualne lastnine, tokrat vsaj za zdaj v luči ravnanja administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa dajeta vtis približno enotne fronte.

Obramba sistema, grajenega okoli WTO Na srečanju na visoki ravni v Pekingu sta se tako strani po besedah namestnika kitajskega premierja Liu Heja, ki je ključna figura ekonomske politike kitajske vlade, strinjali, da se bosta »odločno borili proti unilateralizmu in protekcionizmu« ter si prizadevati, da bi preprečili negativni učinek tovrstnih praks na svetovno gospodarstvo, ki bi v skrajni fazi lahko privedle celo v novo globalno recesijo. Tem besedam je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pritrdil podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, ki je ob tem Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) izpostavil kot središče globalnega sistema uravnavanja svetovne trgovine, ki temelji na večstransko dogovorjenih pravilih. Liu ga je dopolnil, da sta se evropska in kitajska stran zavezali k obrambi sistema, ki je zgrajen okoli WTO in ki ga v času Trumpove administracije s svojimi dejanji vztrajno poskušajo spodkopati ZDA.

Medsebojna nesoglasja ostajajo Ob tem, ko unija in Kitajska skušata delovati enotno do ameriških pritiskov, pa se vseeno kažejo tudi medsebojna nesoglasja. Tudi evropska podjetja imajo namreč, podobno kot ameriška, številne skrbi zaradi ekonomskih praks kitajskih oblasti, ki imajo velike učinke na trgovinske tokove. »Potrebujemo več kot zgolj besede, potrebujemo dejanja, ki kažejo našo pripadnost pravilom svetovne trgovine,« je dejal Katainen in predlagal reforme za resnično enakovredne pogoje globalnega tekmovanja. Med drugim je omenil področje državnih subvencij za predelovalno industrijo, ki so eden od velikih kamnov spotike med Zahodom in Kitajsko kot primerom državnega kapitalizma. Ena od skrbi za Washington ter Bruselj in ostale evropske prestolnice je tudi strategija Narejeno na Kitajskem 2025, v okviru katere se želi država z največ prebivalci na svetu dokončno preleviti iz proizvajalke nizko in srednje tehnološko zahtevnih izdelkov v vodilno silo na področju visoke tehnologije.

Ukrepi za omejitev kitajskih investicij Tako evropske kot ameriške oblasti so v zadnjem času iz zaskrbljenosti pred kitajsko tehnološko dominacijo, še posebej v povezavi z nespoštovanjem pravil intelektualne lastnine, sprejemale ukrepe za omejitev kitajskih investicij v nekaterih občutljivih strateških sektorjih. Ameriške oblasti tako po pisanju agencije Bloomberg pripravljajo posebno izredno zakonodajo, s katero bi zaradi grožnje za ekonomsko in nacionalno varnost dodatno omejile naložbe kitajskih podjetij v nekaterih sektorjih ameriškega gospodarstva, kot so nove tehnologije v avtomobilski industriji, robotika in letalsko-vesoljski sektor. Te načrte naj bi ta teden predstavil ameriški finančni minister Steven Mnuchin, pomenile pa bi lahko tisti sprožilec, ki bo vodil v resnično trgovinsko vojno med velesilama.