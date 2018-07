Trump je v četrtek povedal, da bodo carine stopile v veljavo, kot je bilo napovedano. Uvodoma carine na 34 milijard dolarjev uvoza iz Kitajske ter čez dva tedna še carine v vrednosti 16 milijard dolarjev uvoza.

Ob tem je navrgel še več. »Kot veste, imamo potem odložene še carine za 200 milijard dolarjev, pa nato še 300 milijard. Torej imamo 50 milijard, plus 200, plus skoraj 300. Gre le za Kitajsko,« je dejal Trump in, kot kaže, dosedanjo skupno grožnjo v višini 400 milijard dolarjev okrepil na 500 milijard.

Pogajanj ni bilo Pogajanj med ZDA in Kitajsko za odložitev ali preklic napovedanih carin v četrtek ni bilo. Ameriška ministrstva na vprašanja novinarjev niso odgovarjala. Uradniki agencije za carine in zaščito meje so po polnoči začeli pobirati 25-odstotne carine na kitajska motorna vozila, računalniške diske, tiskalnike, industrijske črpalke in drugo blago. Pametni telefoni in obutev za zdaj še nista na seznamu. Kitajska je v četrtek ZDA znova opozorila, da bodo z zvišanjem carin škodile predvsem sebi. Poudarila je, da ne bo dovolila groženj in izsiljevanja in napovedala odziv v enaki meri, višje carine na ameriško blago v vrednosti 34 milijard dolarjev. Na seznamu so med drugim ameriški kmetijski in prehrambeni izdelki, med drugim soja. Carine še za 16 milijard dolarjev izdelkov, med drugim na surovo nafto in kemijske izdelke, pa so pripravljene za poznejšo uvedbo.

Zaskrbljenost gospodarstva zaradi Trumpovih carin Prepisi pogovorov članov Odbora za odprti trg centralne banke ZDA Federal Reserve (FOMC) na zadnjem zasedanju 12. in 13. marca, ki so bili objavljeni v četrtek, kažejo, da so člani odbora opazili zaskrbljenost gospodarstva zaradi trgovinskih politik ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Opazili so jih, ampak niso še pripravljeni, da bi kaj javno tudi povedali. Izjava FOMC po junijskem zasedanju, na katerem so drugič letos zvišali ključno obrestno mero, namreč Trumpovih trgovinskih politik ne omenja. FOMC je opazil, da so nekateri direktorji podjetij zaradi Trumpa že začeli zmanjševati investicijske načrte, ker ne vedo, kaj bo. Na Wall Streetu sicer danes skorajda več ni analitika, ki v letu 2020 ne bi napovedoval zaustavitve gospodarske rasti ali recesije. Takrat naj bi učinek davčnih olajšav, ki jih je kongres sprejel konec lanskega leta, izzvenel. Za številne je bil ta ukrep tudi nepotreben, saj se v času konjunkture davkov ne niža agresivno, ampak se tak ukrep, ki povečuje proračunsko luknjo in javni dolg, skupaj z drugimi prihrani za čas recesije.

Vlagatelji vse bolj pod pritiskom zaradi trgovinske vojne Vlagatelji na svetovnih borzah so vse bolj pod pritiskom zaradi stopnjevanja trgovinske vojne. Indeksi na azijskih borzah so se večinoma sicer obarvali zeleno, a najbolj so zaskrbljeni kitajski vlagatelji. V japonskem Tokiu je indeks Nikkei 225 pridobil 1,12 odstotka in se ustavil pri 21.788,14 točke. V Južni Koreji so se delnice v povprečju podražile za 0,8 odstotka. V Šanghaju in Hongkongu sta osrednja indeksa pridobila več kot odstotek, medtem ko je v Singapurju izgubil več kot dva odstotka.

Trump na položaj direktorja komunikacij Bele hiše imenoval nekdanjega predsednika televizije Fox News Predsednik ZDA Donald Trump se je odločil, da na položaj posebnega pomočnika predsednika in namestnika šefa kabineta za komunikacije Bele hiše imenuje nekdanjega predsednika televizije Fox News Billa Shina. Gre v bistvu za položaj direktorja komunikacij, ki je prazen od februarja letos, ko ga je zapustila Hope Hicks.