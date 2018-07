V zgolj enem tednu bo Indonezija gostila zapored kar dve dirki za svetovno prvenstvo: prejšnji teden so se najboljši motokrosisti pomerili v Pangkalpinangu za VN Indonezije, zdaj jih v dobrih tisoč kilometrov oddaljenem Semarangu čaka preizkušnja za VN Azije. Ker bodo vozniki v razredu MXGP tekmovali na povsem novi progi, nihče od njih ne bo imel prednosti zaradi morebitnega poznavanja terena in preizkušanja proge. Za nameček je za jutri napovedana prava poletna vročina, kar bo seveda dodatno otežilo že tako težke tekmovalne razmere za dirkače.

Minulo nedeljo je Tim Gajser (na fotografiji) na progi v Pangkalpinangu osvojil četrto mesto z enakim številom točk kot tretjeuvrščeni Francoz Romain Febvre, vendar je bil slabši v finalni vožnji (četrto mesto, tekmec tretje) in je zato tudi ostal brez zmagovalnih stopničk. »Seveda sem razočaran, ker sem dirko končal brez stopničk, ki so bile moj glavni cilj. Toda nova priložnost za dokazovanje in uspeh je že pred vrati,« je po dirki za VN Indonezije na otoku Bangka napovedal slovenski šampion Tim Gajser in imel v mislih jutrišnjo zahtevno preizkušnjo v Semarangu. Kljub temu je imel 21-letnik iz Pečk pri Makolah po dirki vsaj nekaj razlogov za zadovoljstvo, kajti v skupnem seštevku za letošnje svetovno prvenstvo se je Gajser prebil že na peto mesto, potem ko je za pet točk prehitel Francoza Gautierja Paulina (368:363).

Tudi na dirki za VN Azije bo, tako kot na tisti prejšnjo nedeljo, zaradi oddaljenosti prizorišča in velikih stroškov nastopalo približno tretjino manj dirkačev. Vseeno bodo spet na startu vsi iz motokrosistične elite v razredu MXGP, med njimi tudi edini slovenski predstavnik Gajser. »Seveda se veselim nove priložnosti in nove dirke. Progo sem do včeraj videl samo na papirju in na prvi pogled je dobra,« je ocenil Gajser. Svetovni prvak iz leta 2016, ki za Febvrom, četrtouvrščenim v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo, zaostaja samo za 22 točk, ima na 1750 metrov dolgem krogu na progi v Semarangu spet visoke cilje, zato optimistično napoveduje: »Na zadnjih dveh dirkah za SP, prejšnji teden v Pangkalpinangu in že pred tem v Lombardiji, obakrat četrti. Zato je moj cilj v Semarangu povsem jasen – izboljšati ta dosežek.«

Prva vožnja bo jutri ob 8.15 po slovenskem času, druga pa ob 11.10.