Že enajsta dirka sezone svetovnega prvenstva razreda MXGP v Ottobianu v Italiji je največje veselje prinesla domačinu Antoniu Cairoliju (KTM). Italijan je bil ob odsotnosti poškodovanega in letos skoraj nepremagljivega Nizozemca Jeffreyja Herlingsa razred zase. Dobil je obe vožnji, pa čeprav v sobotnih kvalifikacijah, kjer se je najbolje izkazal Francoz Romain Fevbre (Yamaha), ni bil v ospredju. Svojega dne v soboto ni imel niti Tim Gajser (Honda). Čeprav je bil na dopoldanskih treningih zelo hiter in nizal najboljše čase, pa je v kvalifikacijah padel že v prvem zavoju, kar je zadostovalo le za 14. mesto.

A na nedeljski dirki je sledila povsem drugačna zgodba. Že v prvi vožnji, ki jo je sicer dobil Cairoli, je Gajser kljub slabšemu startu osvojil šesto mesto, še hitrejši pa je bil v drugi. V njej je bil sprva v ospredju Kevin Stijbos, v lov za njim pa sta se podala tako Cairoli kot Gajser. Oba sta Belgijca v naslednjih krogih prehitela, po padcu Cairolija pa se je Makolčan znašel celo v vodstvu. A to je trajalo le nekaj krogov. Na krilih svojih navijačev se vztrajni Cairoli ni predal, v nadaljevanju prehitel Gajserja in z zmago potrdil končno prvo mesto. Drugo in tretje mesto sta z enakim številom točk osvojila Francoz Gautier Paulin in Max Anstie iz Velike Britanije, le s točko manj pa je na četrtem mestu končal Tim Gajser.

Poleg Gajserja je za Slovenijo v najmočnejšem razredu MXGP na VN Lombardije znova nastopal Klemen Gerčar (Husqvarna). Sedemindvajsetletnik je v kvalifikacijah osvojil 24. mesto, dan kasneje pa je bil v prvi vožnji štiriindvajseti, v drugi pa se mu je tako želena točka v svetovnem prvenstvu izmuznila za vsega eno mesto, saj je zasedel 21. mesto.

V skupnem seštevku svetovnega prvenstva so se razlike med vodilnimi motokrosisti zmanjšale, kar obeta zanimivo drugo polovico svetovnega prvenstva. Še naprej v vodstvu ostaja Herlings, medtem ko je Cairoli z včerajšnjim uspehom zaostanek za njim zmanjšal na le dvanajst točk. Tim Gajser je zadržal šesto mesto, do petega pa ga ločita vsega dve točki.

Svetovno prvenstvo razreda MXGP se bo nadaljevalo 1. in 8. julija, ko se bodo motociklisti zbrali v Indoneziji.