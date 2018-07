V sobotnih kvalifikacijah je Gajser po solidnem startu in kopici preobratov osvojil šesto mesto, najhitrejši pa je bil Herlings, ki se je presenetljivo hitro vrnil po zlomu in operaciji ključnice. A v današnji prvi vožnji je 21-letni slovenski šampion pridobil dve mesti in končal na četrtem, pred njim pa so bili le zmagovalec, Italijan Antonio Cairoli, Herlings in Belgijec Clement Desalle. Prava poslastica je bila druga vožnja, po startu pa je bil pred Gajserjem le Cairoli. Kmalu se je boju za vrh pridružil še Herlings, gledalci pa so videli veliko izjemnih prehitevanj in manevrov. Pri tem je bil najuspešnejši Herlings, v boju za drugo mesto pa je bil Cairoli kljub nekaj napakam hitrejši od Gajserja. Njun dvoboj je izkoristil Francoz Romain Febvre, ki je Gajserja, svetovnega prvaka iz leta 2016, po nekaj neuspešnih poskusih le prehitel in ga potisnil na četrto mesto.

Herlings in Cairoli sta zbrala enako število točk (po 47), prav tako Febvre in Gajser (po 36). Herlings je dobil že deveto dirko v tej sezoni, v skupnem seštevku za SP pa je ohranil 12 točk prednosti pred devetkratnim svetovnim prvakom Cairolijem. »Po izpuščeni dirki v Italiji zaradi poškodbe je bil moj glavni cilj ohraniti vodstvo v skupnem seštevku. Z odličnima vožnjama mi je uspelo, za nameček pa Cairoli ni zmanjšal točkovne razlike med nama,« je dejal zmagovalec Jeffrey Herlings, ki je v preteklosti zaradi poškodb že izgubil dva naslova svetovnega prvaka.

Gajser je zaradi slabše druge vožnje od Febvreja ostal brez stopničk. »Proga je bila precej boljša kot lani, čeprav je bila mehka, saj je v preteklih dneh veliko deževalo. Start prve vožnje je bil dober, druge odličen. V prvi vožnji sem naredil nekaj napak, kar je izkoristil Desalle in me potisnil na četrto mesto. V drugi je bilo podobno s Febvrejem, ki sem ga skušal prehiteti, saj sem vedel, da moram biti pred njim, če želim na stopničke. A sem naredil preveč napak in izgubil ritem. Skupni izkupiček ni najboljši, a tudi ni najslabši. Osvojil sem nove točke, nisem pa prišel na stopničke, ki so bile moj cilj,« je ocenil Tim Gajser, ki je v skupnem seštevku za SP napredoval s šestega mesta na peto. Do danes peti Francoz Gautier Paulin je osvojil le 29 točk (za šesto in sedmo mesto) oziroma sedem manj od Gajserja, tako da jih ima Slovenec zdaj pet več (368:363).

Naslednja dirka za SP bo prav tako v Indoneziji, konec tega tedna bodo vozili za VN Azije v Semarangu.

Pangkal Pinang v številkah Velika nagrada Indonezije, prva vožnja: 1. Cairoli (Ita) 35:04,336, 2. Herlings (Niz, oba KTM) +9,864, 3. Desalle (Bel, Kawasaki) +11,509, 4. Gajser (Slo, Honda) +13,998, 5. Febvre (Fra, Yamaha) +24,568, druga vožnja: 1. Herlings 34:59,818, 2. Cairoli +9,419, 3. Febvre +38,775, 4. Gajser +43,053, 5. Coldenhoff (Niz, KTM) +44,545. Velika nagrada Indonezije, skupno: 1. Herlings 47 točk, 2. Cairoli 47, 3. Febvre 36, 4. Gajser 36, 5. Desalle 33. SP, skupno: 1. Herlings 533, 2. Cairoli 521, 3. Desalle 407, 4. Febvre 390, 5. Gajser 368, 6. Paulin (Fra, Husqvarna) 363.