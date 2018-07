Bregović v pižami gradi hišo

Stanovalci beograjskega naselja Senjak zadnje čase na ulici pogosto srečujejo Gorana Bregovića. Pa ne v kavbojkah ali z inštrumentom v rokah, temveč v pižami. Tam namreč stanuje v hiši, obdani z visokimi zidovi. Do zdaj so bili sosedje vajeni, da le redko pride iz hiše, v zadnjih tednih pa ga pogosto srečujejo na ulici v nočni halji, kopalnem plašču ali pižami. Dopoldne namreč s svojim arhitektom pogosto obišče gradbišče nedaleč od hiše, v kateri živi, zdaj pa gradi še eno hišo. Ker je dopoldne za glasbenika očitno še noč, mu je prav vseeno, če se po ulici sprehaja v pižami. Glasbenik ima sicer v lasti več stanovanj in hiš po vsem svetu, njegova družina pa živi v Parizu. Na Senjku ima že dve hiši. Zanimivo pa je, da je v obeh primerih kupil staro vilo, ki jo je nato adaptiral. V obeh primerih pa so mu beograjski gradbeni inšpektorji ustavili gradnjo, ker se je izkazalo, da ne gre za adaptacijo, temveč so obe hiši bolj ali manj porušili, tako da je moral pridobivati nova soglasja za nadomestno gradnjo. V enem primeru dovoljenja ni dobil, a je kljub temu hišo končal, nato pa čakal na legalizacijo, saj so jo obravnavali kot črno gradnjo. Seveda je papirje nazadnje dobil.