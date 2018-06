Olivio Kocsis-Cake je temnopolt. Madžarska pa ta hip velja za državo, kjer je vse, kar ni madžarsko, osovraženo. Opisovali so ga kot »madžarski duh v čokoladni bombonjeri«. A kljub temu mu je uspelo – postal je poslanec madžarskega parlamenta, predstavljal bo stranko Parbeszed (Dialog) in v hipu je postal politični zvezdnik.

Rodil se je leta 1980. Njegova mama je Madžarka, oče je priseljenec iz Gvineje Bissaa, ki je na Madžarsko prišel študirat leta 1976. Olivio Kocsis-Cake se je rodil in odrasel v Budimpešti. Kot je dejal za index.hu, so ga v preteklosti velikokrat napadli obritoglavci, posebno pogosto se je to dogajalo v devetdesetih letih, ko je bil – kot trdi – večkrat fizično ogrožen. Bil je radijski voditelj in urednik, ki ga je bolj kot politika zanimala znanost. Ko je ugotovil, da s svojim delom Madžarske ne bo spremenil v demokratično evropsko državo, je radio leta 2009 zamenjal za politiko. Kot je zatrdil, ga politiki vključno z Viktorjem Orbanom ne napadajo zaradi barve kože, temveč zaradi njegovega sodelovanja z Georgeem Sorosom, ta hip po Orbanovem mnenju največjim sovražnikom Madžarske. Kar se tiče njegove barve kože, meni, da ga zdaj skini ne bodo več napadali, ga bodo pa še vedno »sumljivo gledali«.