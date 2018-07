»Ker v tistem trenutku ni bilo takšnih koncertov, na katere bi hotel iti, sem jih začel prirejati doma,« se pošali nekdanji direktor Druge godbe Rok Košir ob vprašanju, zakaj sta z ženo Matejo pred osmimi leti v svoji dnevni sobi začela organizirati intimne nastope vrhunskih slovenskih in tujih glasbenikov. »V resnici je to ogromen privilegij, da ti doma v dnevni sobi igrajo tvoji najljubši glasbeniki in bendi. Imaš možnost, da jih lahko izbereš in jih s pomočjo prijateljev ter znancev še plačaš. To je 'win-win', vsi se imamo odlično, glasbeniki in obiskovalci,« je navdušen Rok.

Nastanek zasebnega domačega koncertnega prizorišča, ki je odprto za vse, sega v čase, ko je v njuni dnevni sobi s svojo zasedbo Pinela vadila žena Mateja, Rok pa jim je kuhal. »Najprej je bila vaja, potem pa sem moral vedno še kaj skuhati, tako da je bilo to bolj druženje kot vaja. Ko so se spraševali, kje narediti prvi koncert, sem rekel, naj to ostane enako, samo povabimo prijatelje. Prišlo jih je dvajset. Spet je bila ista zgodba. Najprej je bil koncert, potem pa smo jedli,« se prvega koncerta spominja Rok. Od tam naprej so se stvari razvijale kar same od sebe. Že čez mesec dni je Rokovega prijatelja Chrisa Eckmana po zagrebškem nastopu poklical Robert Fisher iz zasedbe Willard Grant Conspiracy in povedal, da se bo ustavil v Ljubljani. Na hitro so se dogovorili za koncert, na katerem so že pobirali vstopnino za potne stroške. Takrat je že padla ideja o koncertni seriji in kot tretji je tik pred smrtjo nastopil legendarni slovenski kantavtor Tomaž Pengov. »To je bil zadnji koncert, ki ga je izpeljal v celoti,« se spominja Rok.

Glasba v prvem planu »Na začetku je bila ideja o slogu pevec-tekstopisec. Zdelo se nama je, da je tak intimen prostor za to najprimernejši,« se spominja Rok, ki pa se že zdavnaj ne obremenjuje več z glasbenimi žanri. »Na koncu želimo samo predstaviti glasbo v intimnem prostoru. Ideja izhaja malo iz tega, da Ljubljana sploh nima veliko klubskih prizorišč za tovrstno glasbo. V klubih je glasba zelo postranskega pomena, tukaj pa je glasba ves čas v ospredju. Najpomembneje se nama zdi, da je med koncerti popolna koncentracija, vsi napeto poslušajo, res so tam zaradi glasbe in glasbenikom to veliko pomeni. Glasbeniki morajo resnično pokazati vse, saj med njimi in publiko ni nobenega zidu. Vsi imajo tremo, ker so na neki način goli. Ne morejo se pretvarjati.« Od leta 2010 do danes je bilo v Pinelini dnevni sobi 64 koncertov, saj jih organizirajo približno osem na leto. Ko so začeli dogodke objavljati na facebooku, je število obiskovalcev hitro naraslo z dvajset na štirideset, kolikor je takrat znašala zmogljivost Pineline dnevne sobe. »Potem smo jo malo spremenili. Vključili smo arhitektko, ki je imela dobre ideje, tako da jih gre zdaj noter petinpetdeset. Po navadi so koncerti razprodani vnaprej,« oriše spremembe Rok. Koncerti so načeloma odprti za vse, ki so na mailing listi in se prvi prijavijo na posamični dogodek. Kljub temu pa je okoli dvajset obiskovalcev več ali manj rednih, nekateri celo ne hodijo na druge koncerte, temveč samo v Pinelino dnevno sobo. A brez potrpežljivih sosedov izvedba koncertov v dnevni sobi ne bi bila mogoča. Čisto vsi so že bili vsaj na katerem izmed koncertov, večina pa jih tudi redno obiskuje. »Tisti bližnji sosedje prispevajo stole in klopi, sodelujejo pri vsej stvari. Ko bi vsi imeli takšne sosede,« je zadovoljen Rok.