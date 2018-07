Mestni kino Domžale se poleti že peto leto zapored seli v Češminov park v Domžalah, kjer bodo julija in avgusta predvajali dvanajst izbranih filmskih projekcij, glasbo iz muzikalov, pripravili pa so tudi sejem plakatov in otroške delavnice.

Zaradi odmevne lanske izkušnje, ko so letni kino slovesno odprli s koncertom filmske glasbe Od Psiha do Vojne zvezd, ki so ga izvedli člani Simfoničnega orkestra Domžale-Kamnik, so tudi letošnjo otvoritev popestrili s koncertom Godbe Domžale in z glasbo iz muzikalov.

Sedeže lahko prinesete s seboj Vse projekcije Kina v parku so tudi letos brezplačne. Obiskovalcem, prejšnja leta jih je bilo skupno približno 2.500, je na voljo 200 sedežev. Ker sedežnega reda in rezervacij ni, lahko obiskovalci prinesejo na projekcije tudi svoje lastne sedeže, ležalnike in odeje za piknik za poležavanje na travi. Na voljo jim bo tudi filmska kavarna, ki bo na dneve projekcij obratovala še uro čez polnoč. Češminov park se nahaja ob Plečnikovi ulici v Domžalah. Parkiranje je omogočeno tik ob parku, na parkirišču osnovne šole Domžale in pri stanovanjskem naselju Bistra. V slučaju slabega vremena bodo projekcije prestavili v Mestni kino Domžale na Ljubljanski cesti, če pa bo projekcijo prekinil dež, bodo film isti konec tedna v nedeljo predvajali v Mestnem kinu Domžale, pojasnjujejo na vse pripravljeni organizatorji.