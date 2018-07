No, gotovo je, da moraš kot politik zaradi varovanja svetovnega miru in dobrobiti naroda, ki mu vladaš, požreti mnogo žaljivk in svoje takoj pozabiti. Vseeno mislim, da je tudi v politiki nekaj meja. Ali pa ne? Najbrž se kdo še spomni, kako sta se pred leti po časopisju obkladala moja kolega iz osamosvojitvene vlade in pozneje pomembna politika Rupel in Janša, a sta za dobrobit Slovenije zmeraj znova žrtvovala svoj »ponos« in spet postajala prijatelja. Priznam, da sam, tudi če bi šlo za domovino, takšne žrtve ne bi zmogel.

