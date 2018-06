Evropski udeleženci vrha G7 so Trumpa kritizirali še pred začetkom srečanja. Francoski predsednik Emmanuel Macron je po pogovorih s kanadskim gostiteljem Justinom Trudeauom z ostrimi besedami pozval k temu, naj se odločno zoperstavijo »ameriški politiki nadvlade«. Več kot 40 let po ustanovitvi je skupina G7 pred srečanjem ta petek in soboto v kraju La Malbaie pri Quebecu zabredla v globoko krizo, lahko celo razpade, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Nesoglasja se vrtijo okoli enostranskih ukrepov ameriškega predsednika, kot so dodatne carine na uvoz blaga iz Evrope, Kanade, Mehike in Japonske, kot tudi njegovega izstopa iz pariškega podnebnega dogovora ter jedrskega sporazuma z Iranom. Trump je v četrtek napovedal, da se bo na vrhu glede trgovinskih vprašanj boril za svojo državo, danes pa je sporočil, da želi izkoristiti vrh G7 za to, da bi razrešili to, kar sam imenuje nepošteni trgovinski dogovori z zavezniki ZDA.

Na kritike se je odzval na družbenem omrežju Twitter: »Prosim, povejte premierju Trudeauju in predsedniku Macronu, da jim bodo ZDA naložile velike carine in druge (...) trgovinske ovire.« Ironično je dodal, da se veseli današnjega srečanja v La Malbaieju. V drugem tvitu je Trump še enkrat zagovarjal svoje carine, s tem ko je Kanado obtožil, da je ameriške mlečne izdelke obremenila z dajatvami v višini do 300 odstotkov - "to škoduje našim kmetom, ubija naše kmetijstvo".

Francoski minister za gospodarstvo in finance Bruno Le Maire se je zavzel za odločen odziv Evrope. »ZDA so se odločile končati večstransko sodelovanje, da bi s sankcijami in dodatnimi carinami branile lastne gospodarske in enostranske interese, ne da bi se pri tem ozirale na Nemčijo, Veliko Britanijo in Francijo, svoje najtesnejše zaveznice,« je dejal v Berlinu.