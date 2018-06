ZDA si prizadevajo za dodatno odprtje kitajskega trga in zmanjšanje deficita v blagovni menjavi s Kitajsko za 200 milijard ameriških dolarjev letno. Peking na te zahteve, ki jih nekateri ekonomisti ocenjujejo kot nerealne, doslej ni pristal.

Ross je v Peking prispel v soboto, danes pa je že začel formalne pogovore z visokimi kitajskimi predstavniki. Po navedbah iz virov ameriške delegacije je Ross v soboto večerjal z namestnikom kitajskega premierja Liu Heomom, ki je blizu kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu.

Z uvedbo carin bodo rezultati nični

Ob začetku današnjega srečanja z Liujem je Ross pred novinarji dejal, da mu je bilo »v veliko zadovoljstvo, da je včerajšnji dan preživel z njim, ter da so bila dosedanja srečanja prijateljska in iskrena«. Dodal je, da so na pogovorih načeli nekaj zelo koristnih tem o »specifičnih izvoznih artiklih«. Liu je pred novinarji kitajski delegaciji zaželel zgolj dobrodošlico.

Kitajska tiskovna agencija Xinhua je po pogovorih Rossa in Liuja objavila, da bodo rezultati vseh kitajsko-ameriških trgovinskih pogajanj nični, če bodo ZDA uvedle trgovinske sankcije, vključno s carinami.

Pogovori so se končali brez izjave katere od strani, je pa Xinhua kasneje potrdila, da so na pogovoru po navedbah kitajskih oblasti uspeli doseči »pozitiven in konkreten napredek« in imeli uspešen pogovor glede kmetijstva in energetike.