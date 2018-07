Musk v gverilsko proizvodnjo, Trump v nove grožnje

Delniški indeksi so v zadnjem tednu dni nekoliko nadoknadili izgube iz druge polovice junija, ko so grožnje s trgovinskimi vojnami med ZDA in preostankom sveta močno zatresle tla pod nogami investitorjev. Po 8-odstotnem padcu je nemški indeks Dax 30 teden dni zaključil z dobrim triodstotnim dvigom vrednosti. Glavni katalizator rasti je bila v četrtek razkrita novica, da je prišlo med ZDA in Evropo do tihega dogovora glede prodaje vozil iz Evrope v ZDA, v katerem naj bi bila ta izvzeta iz načrta dodatnih tarif. Podobno, vendar občutno manj volatilno sliko smo spremljali na ameriškem indeksu S&P 500. Ta je v drugi polovici junija upadel za dobre tri odstotke, nato pa v prvih dneh julija pridobil dober odstotek vrednosti. Zanimivo je, da smo v tem obdobju prav tako spremljali upad vrednosti žlahtnih kovin. Zlato je izgubilo ob upadu delniških indeksov slabih pet odstotkov vrednosti, srebro pa kar osem odstotkov. Podatek o upadu vrednosti je zanimiv zato, ker v omenjenem obdobju ameriški dolar ni zabeležil vidnejšega premika vrednosti (–0,9 odstotka), hkrati pa smo v zadnjem mesecu dni z različnih delov sveta prejeli novice o pojavu opaznejše inflacije, ki jo je primarno sprožila višja cena nafte in krepitev potrošne moči prebivalstva. Zlato in druge žlahtne kovine namreč predstavljajo naložbeni razred, ki se ga običajno poslužijo vlagatelji z namenom obvarovanja pred erodiranjem vrednosti premoženja ob višanju inflacije oziroma času političnih pretresov (trgovinske vojne med ZDA, Kitajsko in EU).