Med gospodarskimi objavami je pretekli teden pozitivno presenetila prodaja novih stanovanj in hiš v ZDA, ki je maja v primerjavi z aprilom porasla za 6,7 odstotka, kar je največ od novembra lani. Hkrati je ameriška centralna banka (Fed) oznanila rezultate drugega kroga obremenitvenih testov bank, ki so bili dobri. 34 bank je prestalo test in tako dokazalo, da zmorejo prenesti večjo gospodarsko krizo. Edina banka, ki ni dosegla zadovoljivih rezultatov, je bila ameriška podružnica Deutsche Bank. Druge banke, ki so prestale test, bodo lahko nadaljevale izplačila dividend in odkup lastnih delnic. Fed je sicer omejil Morgan Stanley in Goldman Sachs pri izplačilu dividend in odkupov lastnih delnic, ostati morajo namreč na ravni preteklega leta oziroma izpred dveh let. Po drugi strani so Citigroup, J. P Morgan Chase in Wells Fargo, ki so dobro opravili obremenitvene teste, že oznanili načrte za povečanje izplačil lastnim delničarjem. Delnice finančnega sektorja ameriškega indeksa S&P 500 so kljub dobrim rezultatom v preteklem tednu izgubile 2,2 odstotka vrednosti, merjeno v evrih.

Zahodnoteksaška nafta (WTI Cushing) se je predvsem na račun poziva ZDA o prenehanju kupovanja iranske nafte v preteklem tednu podražila za 7,8 odstotka. Gre za novo potezo Trumpove administracije proti Iranu po umiku ZDA iz iranskega jedrskega sporazuma. Hkrati je ameriški predsednik zagrozili tudi s sankcijami proti državam, ki bodo tudi po novembru kupovale iransko nafto.

V petek je Nike z rezultati, ki so presegli pričakovanja analitikov, razveselil vlagatelje. Dobiček na delnico je v zadnjem četrtletju tako znašal 0,69 dolarja, kar je precej več od pričakovanj (0,64 dolarja). Podjetju je hkrati uspelo po treh četrtletjih ustaviti padajoč trend prodaje izdelkov na domačem trgu. Delnica je v petek pridobila 10,2 odstotka, merjeno v evrih. Željo po vstopu na trg prodaje farmacevtskih izdelkov je v preteklem tednu z milijardo dolarjev težkim prevzemom internetne lekarne PillPack pokazal Amazon. PillPack ima sicer približno 50.000 uporabnikov, ki jim intervalno pošljejo zdravila, ki so zapakirana po potrebnih dnevnih odmerkih. Pacientom tako ni treba v lekarnah čakati v vrsti, iskati recepta, skrbeti glede odmerkov in morebitnih sprememb v doziranju. Amazon bo tako s prevzemom PillPacka, ki ima dovoljenje za opravljanje lekarniške dejavnosti v petdesetih zveznih državah, pridobil dostop do lekarniškega trga in postal neposreden konkurent največjima ameriškima farmacevtoma Walgreens Bootsu in CVS Healthu. Ta sta zaradi morebitnega negativnega vpliva povečane konkurence na njuno poslovanje v preteklem tednu izgubila v evrih več kot 10 odstotkov.