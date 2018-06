Prvi polčas svetovnega borznega prvenstva je za nami

Zadnji dan prvega polletja se je na evropskih in azijskih borzah začel s pozitivno noto, kot povod pa je služil evropski dogovor o hitrejšem reševanju migrantske krize. Številke za prvo polletje (podatki še ne zajemajo vseh tečajev na 29. junija) kažejo v povprečju na anemično rast svetovnih borznih indeksov, pri čemer so kratko potegnile predvsem posamezne države trgov v razvoju. Indeksi malih podjetij so imeli precej višjo rast od indeksov podjetij z večjimi tržnimi kapitalizacijami. Svetovni borzni indeks S&P Global 1200 je pridobil okoli 2 odstotka, če ga preračunamo v evre, v dolarski vrednosti pa je izgubil 1,5 odstotka. Evro je precej upadel v primerjavi z dolarjem in jenom. Od pomembnejših razvitih borz so se najbolje odrezale ZDA (indeks S&P 500) z okoli 6-odstotnim donosom, Japonska (Nikkei 225) s 3-odstotnim donosom, evropski trgi (S&P Europe 350) pa so ostali potopljeni v negativnem območju pri –2 odstotka. Razveseljivo je, da se je trend obrnil na pozitivno stran v drugem četrtletju, ko je imela večina razvitih trgov lepe stopnje rasti, borze trgov v razvoju pa so bile žal deležne drugačne usode. Notranjepolitični dogodki so v prvi polovici leta sklestili tečaje v Turčiji (–28 odstotkov) in Braziliji (–17), grožnje s trgovinskimi vojnami ter dvigovanje obrestnih mer v ZDA so vplivali na padec kitajskih delnic (indeks CSI 300), ki so izgubile 13 odstotkov, v negativnem območju pa so se zaradi enakih razlogov znašle tudi mnoge druge države trgov v razvoju.