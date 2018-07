Omenjena korekcija svetovnih trgov prihaja po visoki rasti cen na globalnih delniških trgih, ki je potekala od konca letošnjega aprila do sredine junija. Kot posledica te rasti in ponovne obuditve trgovinskih zaostrovanj v juniju so se mnogi investitorji po svetu odločili unovčiti pridobljene dobičke. To se tudi vidi iz podatkov, ki kažejo, da so globalni investitorji po svetu junija dvignili sredstva iz različnih tipov delniških skladov v višini 12,4 milijarde dolarjev, kar je sicer najvišji nivo po oktobru 2008. Naj spomnimo, da je banka Lehman Brothers propadla septembra istega leta in svetovni indeksi so izgubili več kot 60 odstotkov vrednosti.

Seveda zdaj nismo niti malo v podobni situaciji kot v letu 2008. Po podrobnejši analizi vidimo, da gre za selitev sredstev s tako imenovanih trgov v razvoju na bolj razvite zahodne trge, kar je lahko eden prvih pokazateljev konca sinhrone globalne rasti, ki smo je bili vajeni v zadnjih časih. V mesecu juniju je tako iz skladov, ki držijo delnice podjetij trgov v razvoju, odteklo kar 5,4 milijard dolarjev sredstev, medtem ko je bil ameriški borzni trg deležen 6,3 milijarde dolarjev investicij svežega denarja. Razlog za »selitev« sredstev leži v januarski prekinitvi predhodne visoke rasti trgov v razvoju. Tej rasti smo bili še posebej priča v drugi polovici preteklega leta. Prekinitev omenjene rasti se je udejanjila zaradi vpeljave carin s strani ameriške administracije in zaradi pridobivanja vrednosti dolarja nasproti preostalim valutam, kar je posledica predvsem trenutne monetarne politike Ameriške centralne banke (FED). Ta namreč že od začetka leta postopoma niža število dolarjev v obtoku in tako je dolar letos pridobil skorajda tri odstotke, potem ko je dve leti izgubljal vrednosti nasproti košarici drugih valut.

Države v razvoju so torej utrpele padec v rasti v letošnjem letu zaradi trgovinskih vonj in močnega dolarja. Močnejši dolar namreč podraži zadolževanje držav v razvoju, saj morajo te ob močnejšem dolarju plačevati višje provizije za zadolževanje. Dolg v dolarjih se podraži, države v razvoju pa so sicer praviloma dokaj zadolžene v tujih valutah zaradi visokih ravni inflacije lastnih valut in nizke ravni razvitosti domačih kapitalskih trgov. Kot rezultat vsega omenjenega ne čudi, da je letošnji donos ameriškega indeksa SP 500 pozitiven, in sicer 4,72 odstotka, medtem ko je indeks držav v razvoju (MSCI Emerging Markets Index) letos izgubil 8,70 odstotka, indeks borze v Shenzenu, SHSZ 300, pa že 14,37 odstotka.