Trump je na glas razmišljal na enem od sestankov s svojo ekipo nacionalne varnosti na temo sankcij proti Venezueli oziroma režimu predsednika Nicolasa Madura. Venezuela je država, bogata z nafto, ki jo je Madurova avtokratska levičarska vladavina spravila na boben.

Trumpov svetovalec za nacionalno varnost je bil takrat Herbert McMaster, ki mu je razložil, da to ne gre, da bodo negativne posledice predvsem za ZDA, ker bodo proti praktično vsi zavezniki v Latinski Ameriki.

Televizija CNN poroča, da neimenovani uradniki ZDA, ki so seznanjeni s sestankom, pravijo, da ni bilo nobenega načrta za takojšnjo invazijo in Trump je le na glas razmišljal, kot to počne pogosto.

Glasno razmišljanje predsednika ZDA je dalo nekaj streliva za utrditev domače podpore Maduru, da v sredo na vojaški slovesnosti opozori na zunanjega sovražnika, pred katerim bo morda potrebno braniti državo.

»Vojaška invazija ameriškega imperija ne bo nikoli rešitev za težave Venezuele,« je dejal in zatrdil, da ne bo noben imperij izbiral njihove usode. Nevarnost zunanjega sovražnika je zgodovinsko najbolj pripraven način za konsolidacijo oblasti avtokratov ali diktatorjev.