Pompeo se znova podaja v Severno Korejo

Državni sekretar ZDA Mike Pompeo se 5. julija podaja na dolgo in obsežno turnejo, med katero bo do 12. julija obiskal Pjongjang, Tokio, Hanoi, Abu Dabi in Bruselj. V prestolnici Severne Koreje bo od 5. do 7. julija, da bi nadaljeval posvetovanja in uresničevanje doseženega na singapurskem vrhu med Donaldom Trumpom in Kim Jong-unom.