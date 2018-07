Doslej so postopke sprožili EU, Kitajska, Indija, Kanada, Mehika in Norveška, zaradi česar ni nobenega dvoma, zakaj Trump zadnje dni omenja možnost odhoda ZDA iz WTO, če jih ne bodo »ustrezno« obravnavali. Trump je višje carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA uvedel z utemeljitvijo, da gre za vprašanje nacionalne varnosti, kar druge države odločno zavračajo.

Morda se bo Trump v Helsinkih kaj dogovoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, do takrat pa se fronta proti njegovim carinam krepi. Trgovinski predstavnik ZDA Robert Lighthizer je države, ki so sprožile postopke pred WTO obtožil potvarjanja pravil trgovine v svojo korist, ker so uvedle povračilne ukrepe zaradi Trumpovih carin.

Temu argumentu ne verjamejo niti v ZDA. »Najprej smo jih udarili z zakonsko vprašljivimi carinami, sedaj pa so oni krivi, ker nam vračajo z isto, prav tako zakonsko vprašljivo mero. Naše zaničevanje sistema vzpodbuja zaničevanje sistema s strani drugih. To bi bilo smešno, če ne bi predsednikov ukrep ogrozil velikega števila delovnih mest,« meni višji svetovalec Centra za strateške in mednarodne študije Bill Reinsch.