Po navedbah NBC ima Trumpova z Gettyjem podpisano pogodbo, po kateri prejema delež od prodaje fotografij belgijske fotografke Regine Mahaux. V pogodbi celo piše, da se lahko njene fotografije objavijo le v pozitivnem smislu oziroma za pozitivno poročanje.

Mahauxova je naredila okrog 200 fotografij, ki so jih objavili številni mediji, med njimi NBC, Yahoo News, Marie Claire, Daily Mail, Fox News, Conde Nast, Houston Chronicle in drugi. Za nekatere je sporno že to, da prva dama z objavami njenih fotografij služi, še posebej pa, da je pogoj za objavo »pozitivno poročanje«.

Tantieme za objave fotografij slavnih niso nič nenavadnega, vendar dosedanje ameriške prve dame po navedbah medijev niso služile na tak način. Ni pa to z zakonom prepovedano. Finančno poročilo predsednika in prve dame po poročanju NBC navaja, da je Melania Trump lani od Getty Images dobila »od 100.000 do milijon dolarjev«. Družinski portret Donalda, Melanie in sina Barrona, ki ga je naredila Mahauxova, je med drugim v koledarju Bele hiše za 2017, ki so ga prodajali po 14 dolarjev v trgovini za darila.

Iz Getty Images so sporočili, da ne morejo komentirati podrobnosti zaupne pogodbe in plačil, fotografinja pa je pojasnila, da je vse povsem zakonito.