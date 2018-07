Googlov gmail je največji ponudnik spletne pošte in se lahko pohvali z 1,4 milijarde uporabniki. Podjetje pa je sedaj potrdilo, da so do zasebne pošte številnih njihovih uporabnikov dostop imela tudi tretja podjetja. Pri tem pravice do prebiranja niso imeli zgolj algoritmi, temveč pogosto tudi ljudje. Kako se je to lahko zgodilo? Dovoljenja so bila zakopana v pogojih uporabe.

Ameriški časopis Wall Street Journal piše, da jim je eno od podjetij, ki je imelo tak dostop, zaupalo, da je bila »umazana skrivnost« razširjena praksa. Google je ob tem povedal, da dostop do elektronske pošte ni bil proti njihovim pravilom uporabe, a zagotavlja, da so ga imela zgolj preverjena podjetja.

Podjetja, ki so dostop imela, so za WSJ povedala, da od uporabnikov niso rabili pridobiti izrecnega dovoljenja za prebiranje zasebne elektronske pošte v gmailu, saj je bilo dovoljenje vključeno že v pogojih uporabe. Podjetje Edison Software je za WSJ povedalo, da je pošto na stotine uporabnikov prebiralo z željo po izdelavi novih storitev, podjetje eDataSource Inc pa je razkrilo, da je pošto nekoč bralo, da bi izboljšalo svoj algoritem.