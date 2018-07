Google je robotskega asistenta, ki govori z izjemno prepričljivim človeškim glasom, prvič predstavil na svoji letošnji konferenci I/O. Kljub navdušenju je veljalo splošno stališče, da gre za storitev, na katero bodo uporabniki morali čakati še kar nekaj časa. Google pa je prejšnji teden presenetil. Asistent duplex bo izbrancem v omejeni obliki na voljo še to poletje. Že v nekaj tednih bo lahko poklical glede obratovanja za praznike, nekoliko kasneje pa se bo pogajal tudi za rezervacije v restavracijah in termine pri frizerju.

Prejšnji teden je podjetje asistenta predstavilo vodilnim tehničnim medijem, jih postavilo v vlogo gostilničarjev in dovolilo, da duplexu med pogovorom vržejo tudi kakšno poleno med noge. Novinarji pravijo, da je umetna inteligenca z računalniško ustvarjenim glasom delovala prepričljivo človeško. Vključno s človeškimi govornimi mašili. Pri Googlu ob tem trdijo, da so človeškost duplexa celo nekoliko omilili in da je sistem wavenet, ki ustvarja duplexov glas, sposoben oponašati tudi cmokanje z usti in zvok dihanja. Za zdaj so asistentu namenili glasove različnih spolov, starosti in celo ravni navdušenosti oziroma sproščenosti.

So pa prvi recenzenti izpostavili, da se včasih vseeno pripeti kakšen daljši premor. Prav tako so nekateri opozorili, da gre prepričljivost človeškega glasu lahko tudi na rovaš nižje kvalitete zvoka na telefonih. Tudi če je temu tako, ne gre za hudo težavo. Konec koncev je namenjen opravljanju telefonskih klicev. Slednje naj bi v dokaj strukturiranih scenarijih, ki so podprti, opravljal suvereno. Tudi ko je na drugi strani linije manj vesten sogovornik. Če pa se bo (vsaj med testnim obdobjem) slučajno kaj zalomilo oziroma če duplex nalogi ne bo dorasel, pa bo klic hitro preusmerjen v temu namenjen Googlov klicni center. Da bi bilo zapletov čim manj in da bi bili klici asistenta čim manj moteči za zaposlene v storitvenem sektorju, pa bo servis poleg omejenega števila uporabnikov sprva deloval zgolj za izbrane restavracije in frizerje.

Google pravi, da jih od širšega izida duplexa loči še precej dela, s testnim omejenim izidom pa želijo odpreti tudi razpravo o tem, kaj bo takšna tehnologija za seboj potegnila. Ne samo s poslovnega vidika in vidika uporabniške izkušnje, temveč tudi širšega pravnega in družbenega. Asistent sicer že zdaj ob začetku klica opozori, da je robot in da se klic snema.