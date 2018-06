Kot povzemajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), poročilo ugotavlja, da Facebook in Google potrošnike silita oziroma načrtno usmerjata v izbiro, ki je z vidika varstva osebnih podatkih zanje slabša.

To počnejo prek standardnih oziroma privzetih nastavitev. Raziskava je namreč pokazala, da uporabniki redko spreminjajo predhodno izbrane nastavitve. V številnih primerih sta Facebook in Google kot privzeto nastavitev določila za uporabnikovo zasebnost najmanj ugodne nastavitve.

Poleg tega podjetji deljenje osebnih podatkov in uporabo usmerjenega oglaševanja predstavljata kot izključno pozitivno in koristno za uporabnika. Pri tem gre predvsem za premeteno izbiro besed in vizualne podobe skupaj z grožnjami o zmanjšanju funkcionalnosti storitev, če bi uporabnik zavrnil privolitev, so zapisali na ZPS.

Če želi uporabnik izbrati zanj ugodne nastavitve zasebnosti, je pot do tja bolj kompleksna in zahteva več klikov, izbira pa je ponavadi skrita, še ugotavlja poročilo, ki vsebuje tudi analizo pojavnih oken (t. i. pop-upov), ki od potrošnikov zahtevajo izbiro določenih nastavitev zasebnosti.