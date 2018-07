V zadnjih dneh se vrstijo dokazi, indici in izjave, ki kažejo, da Severna Koreja nadaljuje z izdelavo jedrskega orožja. Pravzaprav bi bilo težko verjeti, da se je Severna Koreja čez noč, torej po nedavnem »zgodovinskem« srečanju v Singapurju, odpovedala jedrskim raketam, potem ko si je za njihovo izdelavo prizadevala več desetletij. Satelitske slike, ki so jih pridobili v Planet Labs Inc iz San Francisca tako zdaj pričajo o gradnji obrata za izdelavo balističnih izstrelkov v severnokorejskem mestu Hamhung. Gre za gradnjo Inštituta za kemične materiale, ki bi lahko v veliki količini izdeloval pomembne dele medcelinskih raket, ki z jedrskimi glavami lahko dosežejo ZDA.

Pred nekaj dnevi je televizijska mreža NBC, ki se sklicuje na več oseb, ki dobro poznajo informacije tajnih služb, razkrila, da Severna Koreja na skrivaj na več lokacijah nadaljuje z intenzivnim bogatenjem urana za jedrske glave raket. NBC poudarja, da so ta dejstva v nasprotju s trditvami Donalda Trumpa, ki je po singapurskem srečanju s severnokorejskim diktatorjem Kimom Jong Unom 12. junija izjavil, da ni več grožnje jedrskega napada iz te izolirane azijske države.

Trump dopušča možnost, da bo Kim Jong Un požrl besedo

Trump in Kim sta med srečanjem v Singapurju podpisala sporazum o »popolni odpravi jedrskega orožja na korejskem polotoku«, ne da bi natančneje določila, kako bo ta potekala. V ZDA in svetu so tako analitiki že takoj 12. junija očitali Trumpu, da bi moral od Kima izsiliti več konkretnih ukrepov, ki bi tudi zagotavljali preverjanje in bi vodili do postopne jedrske razorožitve Severne Koreje. Svarili so ga tudi, da je v zadnjih desetletjih Severna Koreja pri vsakem jedrskem sporazumu pretentala ZDA.

Trump je dan po tem, ko so prišle v javnost novice o zelo verjetnih skritih lokacijah za bogatenje urana, v intervjuju za televizijsko mrežo Fox izjavil, da je povsem možno, da sporazum s Kimom, ki ga je sicer še v drugi polovici junija slavil kot konec severnokorejske jedrske grožnje, ne bo deloval. Foxov novinar ga je vprašal, ali verjame Kimu, s katerim sta se 12. junija v Singapurju, kot pravi Trump, zelo dobro ujela (»kemija je delovala«), da bo, kot je obljubil, uničil svoj vojaški jedrski program. »Z njim sem sklenil sporazum, stisnil sem mu roko in res sem verjel, da bo držal besedo,« je odgovoril ameriški predsednik. »A zdaj je vse mogoče. Gotovo ste že sklenili dogovor, ki ni veljal, ker ljudje niso držali besedo. To je mogoče.«