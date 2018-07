Demonstracije - ki so jih napovedali okoli 630 v 50 zveznih državah - so potekale pod geslom Družine morajo ostati skupaj. V prestolnici Washington so se demonstranti množično zbrali v parku poleg Bele hiše, nato pa odpravili proti kongresu.

Množično so se protestov udeležili tudi v Bostonu, Chicagu, Los Angelesu, New Yorku in Portlandu. Med protestniki so bile tudi znane osebnosti, v Washingtonu Alicia Keys in Lin-Manuel Miranda, John Legend pa v Los Angelesu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Preko zvočnikov je bilo slišati pozive svojcev k vrnitvi otrok. Tako je neka Brazilka povedala, da je minilo že devet mesecev, odkar so jo ločili od njenega sina. "Sramota, sramota!" so odgovorili protestniki, zbrani na temperaturi več kot 33 stopinj Celzija.