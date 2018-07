Dve desetletji sta, kot kaže, vzeli nekaj sape prodemokratičnemu gibanju v Hongkongu. 21. obletnica vrnitve nekdanje britanske kolonije Kitajski po načelu »ena država dva sistema« je danes pritegnila skromno število protestnikov. Oba tabora sta navedla najnižjo udeležbo doslej – organizatorji so jo ocenili na 50.000, policija pa na 9800. Delno so tamkajšnji poročevalci to pripisali vročini in hudi sparini. Odločilne za slabitev prodemokratičnega gibanja naj bi bile lanske kitajske aretacije njegovih vidnih voditeljev. Oblasti niso ničesar prepustile naključju, v močno okrepljeni policijski navzočnosti so protestniki znova odprli rumene dežnike, znamenje množičnega odpora Pekingu pred štirimi leti, nekateri pa so z masko Pinocchia opozarjali, da je Carrie Lam, prva ženska na čelu hongkonške vlade, zgolj lutka v rokah celinske Kitajske.

V ZDA množično proti razbijanju družin

Na nasprotnem bregu Tihega oceana se je v soboto v številnih ameriških mestih več deset tisoč ljudi udeležilo protestov proti priseljeniški politiki predsednika Donalda Trumpa. Shodov je bilo skupaj čez 600 v vseh petdesetih državah, najbolj množični pa v Chicagu, Los Angelesu, New Yorku, Portlandu in Washingtonu. Trump jih v slednjem ni mogel slišati, saj je konec tedna preživel na svojem igrišču za golf v Bedminstru. Predsednik je konec junija pod pritiskom javnosti sicer prekinil s politiko ločevanja migrantskih družin, vendar na združitev s starši še vedno čaka okoli 2000 otrok, ki so jih oblasti staršem odvzele, potem ko so nezakonito prišli v ZDA. Zvezni sodnik v San Diegu je dal oblastem mesec dni časa, da otroke spet združijo s starši, za otroke, mlajše od pet let, pa dva tedna.

Sobota je minila tudi v znamenju množičnega protesta Avstrijcev na Dunaju. Okoli 80.000 se jih je tam zbralo zaradi vladnega predloga zakona, po katerem bi delovnik podaljšali na 12 ur v obliki nadur. Koalicija ljudske stranke in svobodnjakov predlog utemeljuje s sproščanjem delovnopravne zakonodaje, pri čemer pa ni jasno, kako bi zaposleni lahko zavrnili opravljanje nadur. Vlada je samo navedla, da jim za zavrnitev nadur nad 10 urami dela ne bo treba navajati razloga.

Delavci so bili na ulicah danes tudi v Rusiji. V mestih, ki niso prizorišča svetovnega nogometnega prvenstva, so nasprotovali vladnemu predlogu zvišanja upokojitvene starosti na 65 let za moške in 63 let za ženske. Poleg opozicije na čelu z Aleksejem Navalnim so protestirali sindikati in stranke, ki so doslej podpirali vlado. Javnomnenjske ankete kažejo, da dvigu upokojitvene starosti nasprotuje več kot 80 odstotkov Rusov, strmo pa je v njih upadla tudi podpora predsedniku Putinu.