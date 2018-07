Drevi bosta znana še zadnja četrtfinalista 21. svetovnega prvenstva v nogometu. Na zadnjih dveh tekmah osmine finala se obeta izenačen in ogorčen boj med Švedsko in Švico, Anglija pa je proti Kolumbiji favorit zgolj na papirju.

Švedska – Švica, danes ob 16. uri (Sankt Peterburg)

Obe reprezentanci sta imeli cilj, da se uvrstita v izločilne boje. Zelo sta zadovoljni s tem, kdo je tekmec v osmini finala, saj imata realne možnosti za napredovanje v četrtfinale. Švedske možnosti na stavnicah kotirajo visoko, ker so zasedli prvo mesto v skupini F s svetovno prvakinjo Nemčijo in igrivo Mehiko. Odlično se počutijo v vlogi avtsajderja, zasedba deluje harmonično in je motivirana. Švedi so pokazali psihično trdnost, saj so po porazu z Nemčijo po prejetem golu v 95. minuti nadigrali Mehiko. Forma Švedov je v vzponu, izboljšali so učinkovitost, saj so proti Mehiki iz petih strelov dosegli tri gole. Švicarji imajo po kakovosti boljšo zasedbo, a so v težavah, saj bosta zaradi kartonov manjkala Stephan Lichtsteiner in Fabian Schar. So odlično telesno pripravljeni, saj so zdržali brazilski nalet, proti Srbiji in Kostariki pa gola dosegli v zadnjih minutah po akcijah, v katerih so sprintali, kot bi bila šele prva minuta. Švica je na zadnjih 25 tekmah doživela le en poraz. »To ni naključje. Za takšen status smo trdo garali in se zagrizeno borili,« je pojasnil napadalec Švice Josip Drmić.

Verjetni postavi – Švedska: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Svensson, Ekdal, Forsberg, Berg, Toivonen. Švica: Sommer, Lang, Djourou, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Džemaili, Zuber, Drmić. Naš namig: 0.