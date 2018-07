Srbi so postali Nemci

Č e bi kdo nam naredil takšno uslugo, kot so jo igralci Južne Koreje Mehičanom, južnokorejskega ambasadorja ne bi pričakali z žganjico in ga iz ambasade odnesli na ramah. Ambasador tega verjetno ne bi doživel nikjer v v zahodni civilizaciji. Čeravno se je nekoč tudi pri nas kakšnega ljubljenca nosilo na ramah. V časih, ko so idoli pomenili več. V Južni Ameriki je drugače. Po starem. In tradicionalno noro na nogomet.