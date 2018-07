Svetovno nogometno prvenstvo bo danes postreglo s petim in šestim obračunom osmine finala. Dve reprezentanci si bosta zagotovili pot v četrtfinale, novi dve pa zaključili tekmovanje. Ena glavnih favoritk mundiala Brazilija bo vlogo potrjevala proti neugodni Mehiki, Belgijo pa čaka spopad z Japonsko.

Reprezentanci sta se na svetovnih prvenstvih do zdaj pomerili štirikrat, razlika v golih pa je neverjetnih 11:0 v korist Brazilije. Ta pod vodstvom selektorja Tita postopoma dviguje formo v Rusiji. Na prvem obračunu je remizirala proti Švici, proti Kostariki zmagovita zadetka dosegla povsem ob koncu obračuna, medtem ko je Srbijo že odpravila brez večjih težav. Brazilija se je v izločilne boje na svetovnih prvenstvih prebila trinajstič zapored, kar je najdaljši niz med vsemi reprezentancami. Mehika, pri kateri bo zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov manjkal branilec Hector Moreno, je navdušila pri zmagah proti Nemčiji in Južni Koreji, na koncu pa po porazu proti Švedski z 0:3 celo trepetala za preboj v osmino finala. Rešil jih je azijski predstavnik, ki je senzacionalno ugnal svetovne prvake z 2:0. Mehika goji agresiven stil igre s pokrivanjem po celotnem igrišču, a zato pušča veliko prostora v obrambi, kar je voda na mlin hitrim in tehnično vrhunsko podkovanim Brazilcem. »Kaj je lahko večja motivacija kot izločilni boj proti petkratnim svetovnim prvakom Brazilcem? Pripravljeni smo, da spišemo zgodovino,« sporoča kapetan Mehike Andres Guardado . Naš namig: 1.

Belgija – Japonska, danes ob 20. uri (Rostov)

Belgija je pred začetkom svetovnega prvenstva veljala za tiho favoritinjo za končno zmago, v skupinskem delu pa potrdila kakovost. A zdaj prihajajo na vrsto izločilni boji, kjer se je treba na novo dokazovati. Belgija trenutno deluje kot dobro naoljen stroj, ki ima v konici napada razpoloženega Romeluja Lukakuja. Visokorasli napadalec je do zdaj dosegel štiri zadetke. Selektor Roberto Martinez v osmini finala ne bo mogel računati le na junaka zmage proti Angliji Adnana Januzaja, ki je prejel udarec v koleno. Japonci na drugi strani so se v izločilne boje prebili skozi šivankino uho. Prvič na svetovnih prvenstvih je namreč o napredovanju odločal ferplej. Ker so bili v skupini H s Senegalom izenačeni po točkah, razliki v golih, doseženih zadetkih in medsebojni tekmi, je odločalo število rumenih kartonov. Japonci so dobili dva manj. S prebojem iz skupine so Japonci presenetili, saj so na prvenstvo pripotovali v slabem stanju, a bodo ravno zaradi sproščenosti zdaj sila nevarni.

Verjetni postavi – Belgija: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Ferreira Carrasco, Hazard, Mertens, Lukaku. Japonska: Kavašima, Nagatomo, Jošida, Šodži, Sakai, Šibasaki, Hasebe, Inui, Kagava, Haraguči, Osako. Naš namig: 1.