Nad žvečilne gumije s paro in »mini eksplozijami«

Ne le da žvečilni gumiji na tlakovcih kazijo mesto in so lahko nevarni za živali, njihovo odstranjevanje je tudi dolgotrajno in drago. Če lahko z granitnih kock delavci žvečilke odstranijo z rednim čiščenjem, morajo za nekatere površine uporabiti posebne postopke, kot so visokotlačno pranje ter čiščenje s paro ali suhim ledom.