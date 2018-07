Nedavno smo v Dnevniku poročali, da so raziskovalci Morske biološke postaje Piran plastične delce našli v vsaki sedmi pregledani ribi iz slovenskega morja in prav vsaki školjki. Podatek za ribe drži, toda vsi delci v školjkah niso bili plastični. »Po grobi oceni je le 20 do 25 odstotkov delcev iz umetnih snovi. Torej največ kakšen delec v posamezni školjki, pa še to ne v vsaki,« je razložil tamkajšnji raziskovalec dr. Oliver Bajt.

Raziskave še v povojih Nihče še ne ve natančno, kaj pomenijo posamezne količine oziroma koliko plastičnih delcev v ribjem želodcu ali školjki je potrebnih, da ti postanejo problematični tudi v prehranjevalni verigi. Na morski biološki postaji so prepričani, da zaradi količin, ki so jih odkrili oni, »prav velikega vpliva na morske organizme in tudi človeka ne gre pričakovati«. Ljudje ribjih želodcev namreč ne jemo. »Mikroplastiko, ki jo zaužijemo s školjkami, pa verjetno tudi izločimo. Seveda je problem nanoplastike lahko drugačen, a tudi o tem še ne vemo prav veliko,« je pojasnil Bajt. Poudarjanje problema mikroplastike (delcev, manjših od pet milimetrov) v morski hrani se mu tako zdi pretirano. Kot pravi, zaradi premajhnega vzorca pregledanih rib (okoli 120) in školjk (300) ugotovitev njihovih raziskovalcev ni mogoče posplošiti na celotno slovensko morje. Hkrati je mikroplastika tudi povsod drugod. »Našli so jo v vinu, pivu, medu, soli, pitni vodi, vodi v plastenkah, zraku… Enostavno ji ne moremo več ubežati,« je poudaril Bajt.